Megmentenék a Velencei-tó turizmusát a helyi szolgáltatók

A vízmennyiségre és a vízpótlásra nincs ráhatása a civileknek, de a tókörnyéki turisztikai szolgáltatók túlnyomó része más területeken gyors beavatkozást sürget a turizmus fellendülése érdekében, mert többen a bezárást fontolgatják. Ennek első lépése a Velencei-tó másképp nevű kezdeményezés.

A frissen alakult Velencei-tavi Térségért Egyesület célja, hogy egész évben vonzóvá tegyék a környéket a vendégeknek, mert a tó környezete sokkal több, mint nyári strandolási lehetőség. A kerékpáros turizmus mellett számos attrakció várja a vendégeket.

„A Velencei-tó rekord alacsony vízállása miatt a vízparti szolgáltatások helyett a tavon túli programokra, látnivalókra, illetve aktivitásokra kell a hangsúlyt fektetnie a környékbeli vendéglátóknak” – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban az egyesület alelnöke. Bálint György felidézte, hogy a tó északi oldalán fut a Velencei-hegység, ami Pázmándtól Pákozdig tart, négy települést foglal magába, ráadásul a Budapest-Balaton kerékpárút, a BuBa ezen a tájon vezet el egészen a Balatonig.

„Gyönyörű környezetben túrázhatnak és biciklizhetnek az ideérkezők:

a Pákozd-Sukorói Arborétum sokak kedvence, Pázmándon jelentősen erősödött a borkultúra több látogatható pincészettel, míg gasztronómiai élményekkel több őstermelő szolgál, köztük Pákozdon például kecskesajtos is található” – sorolta az egyesület alelnöke.

A korábbi évekkel ellentétben ezt a területet szeretnék jobban megismertetni. Kezdeti lépésként egy imázsfilmet is forgattak, ami kifejezetten BuBa kerékpárútvonalat mutatja be.

„A feladatunk, hogy ezt a kínálatot tovább tudjuk színesíteni, és összefoglaljuk, hogy miért érdemes több napon keresztül a tó környékén pihenni, kikapcsolódni és töltekezni” – hangsúlyozta Bálint György.