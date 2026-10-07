Ősz, gasztronómia, borok, Balaton – pénteken kezdődik Badacsonyban az idei Füge Feszt

Október 9-én, pénteken kezdődik a Füge Feszt Badacsonyban. A háromnapos gasztronómiai és kulturális rendezvényen mintegy 35 kiállító mutatkozik be. A látogatók balatoni borokat és különleges ételeket kóstolhatnak, emellett koncerteken, workshopokon és családi programokon is részt vehetnek.

„Úgy hirdetjük magunkat, és már az elejétől fogva azt mondjuk, hogy ez az ősz legkomplexebb rendezvénye a Balatonon” – mondta az InfoRádióban Vincze Péter, a Füge Feszt főszervezője.

Már csak a helyszín miatt is különleges a fesztivál, hiszen egy másfél hektáros vízparti területen, a badacsonyi strandon kap helyet, egy érintésnyire a tótól, ez pedig már eleve megadja a rendezvény alap hangulatát – magyarázta a főszervező. Elmondása szerint azért is nevezetes a Füge Feszt, mert

Magyarország csúcsgasztronómiájának szereplői gyűlnek össze három napra a Badacsonyban.

A Badacsonyi régió a Káli-medence kapuja is, tehát a fesztivál programjain kívül is elég sok a látnivaló.

Vincze Péter kiemelte még, hogy a tavalyi évtől hungarikumnak számít a csak erre a vidékre jellemző szőlő- és borfajta, a badacsonyi kéknyelű, ami fontos szerepet kap a rendezvényen, ráadásul kéknyelűből készült pezsgőket is bemutatnak, kóstoltatnak majd.

Úgy látja, az ősz a Balaton leggyönyörűbb időszaka, hiszen ilyenkor kissé lelassul az élet, és egészen más arcát mutatja a vidék. Véleménye szerint aki a Balaton, a gasztronómia és a jó borok szerelmese, az egész biztosan jól fogja érezni magát.

Arról, hogy a fesztivál nevében is szereplő füge miként van jelen, Vincze Péter elmondta: nem elsősorban a nyers gyümölcsre kell gondolni, hanem a gasztronómiai kiállítók csempészik bele valamilyen formában az ételeikbe a gyümölcsöt, akár sósan, akár édesen, netán savanyítva, szárítva vagy akár füstölve is. Meglátása szerint örvendetes, hogy mostanra már egyre többen ismerik fel, hogy a fügének nemcsak a termése, hanem a levele is fogyasztható. Készülhet belőle szörp, bor, de lehet fermentálni, szárítani, összetörni, így egészen komplex módokon használható fel az ételekben, italokban.

A Füge Feszt a konyhaművészet mellett kulturális rendezvény is koncertekkel, előadásokkal

– említette meg a főszervező. Vincze Péter ajánlja Mujahid Zoltán és a Group 'n' Swing szombat esti koncertjét, hiszen – mint fogalmazott – ez egy 10 tagú zenekar, akik nem csupán zenélnek, hanem valódi show-t adnak elő a Balaton-parton.

Arra is kitért, hogy 2026-ban kicsit bővítették is a fesztivált, és a nagyszínpad mellett felállítanak egy gasztroszínpadot is, ahol szintén számos programmal készülnek. Lesznek itt kávé- és főzőworkshopok, termékbemutatók, illetve egyik-másik szponzor is meglepetésekkel és ajándékokkal készül a látogatók számára.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.