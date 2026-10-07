Magyar Péter: a "Mészáros-Szíjj tandem" kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót

„Gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké…Mostanra pedig kiderült, hogy a Mészáros-Szíjj tandem elfogadja kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót" – fogalmazott Magyar Péter a közösségi oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án, a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a kormány megszünteti az autópálya-koncesszióról született szerződést, feljelentést tesz, büntetőeljárások fognak indulni. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta: az állam 53 százalékkal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61 százalékkal olcsóbban tudja a nagy karbantartási feladatokat ellátni, ha ezt a feladatot nem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.-re bízza.

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t 2022-ben hét magántőkealap alapította, amelyek Mészáros Lőrinc és Szíjj László üzletember érdekeltségébe tartoznak.

A cég honlapján közzétett tájékoztatás szerint az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az állammal kötött szerződés alapján végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. A MKIF Zrt. 2022 szeptember 1-jén vette át 1237 kilométer meglévő gyorsforgalmi út üzemeltetését és fenntartását a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.

A társaság a koncessziót az állam által kiírt nyílt európai uniós pályázaton nyerte el, ennek értelmében az MKIF Zrt. üzemeltetésébe került az M1es és M7-es autópálya M0 és az országhatár közötti szakasza, az M15, M25, M3, M4, M30, M35, M44,M70, M85 és M86 teljes hosszban, az M8-as autópálya Kisapostag és Apostag közötti szakasza.

Az MKIF Zrt. az állammal kötött szerződésben vállalta, hogy 35 éven keresztül nemcsak biztosítja a már megépült hálózat biztonságos fenntartását, üzemeltetését, de azt is, hogy 2034-ig 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is épít, 299 kilométeren pedig bővíti a már meglévő hálózatot. A társaság árbevétele 2025-ben mintegy 427,3 milliárd forint, adózott eredmény 1,695 milliárd forint volt.