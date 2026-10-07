Jogszabályváltozás jön a nevelőszülőséggel kapcsolatban

Gyurkó Szilvia közölte, a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok módszertanát is revízió alá veszi az általa vezetett államtitkárság.

A gyermekvédelem összefüggő egyes jogszabályok tervezett módosításával megtörténik az alkalmassági vizsgálatok jogi átrendezése – mondta.

Az államtitkár szólt arról, hogy a 9,5 milliárd forintos „krízisintervenciós alap" egy részét olyan lakásotthoni férőhelyekre fordítják, ahol speciális elhelyezéseket biztosíthatnak és modellprogramokat is elkezdhetnek.

Ugyanakkor – mint rámutatott – e férőhelyek kialakítása csak egy része ennek a „problémahalmaznak", ugyanis még mindig nyolc megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, és ahol van is, ott sem biztos, hogy megfelelő ellátást kapnak a gyerekek.

Gyurkó Szilvia szólt arról is, hogy „elképesztően megnőtt" azon gyermekek száma, akik gyógyszeres kezelést kapnak. Ezen a területen is revízióra van szükség, hogy ez „egyáltalán egy tüneti kezelés, egy szükséglet szerinti kezelés, vagy egy kényelmi kezelés" – mondta az államtitkár.

A gyermekvédelem területet is érintő költségvetési tárgyalások kapcsán úgy fogalmazott: „csapataink harcban állnak".

Az államtitkár kiemelte, „árnyalni kellene a szolgáltatások módját", és példaként említette, hogy nagyon nagy szükség lenne krízis nevelőszülői hálózatokra például a kórházban rekedt gyereket illetően. Sokkal sokszínűbb nevelőszülői hálózatra van szükség – hangsúlyozta.

Gyurkó Szilvia megjegyezte azt is, szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy oda helyezik a gyermekeket, ahol hely van, ehelyett a szükségleteit kellene figyelembe venni.

Az államtitkár az SOS Gyermekfalvak által Tabuk nélkül címmel szervezett, a magyar gyermekvédelem helyzetéről szóló tanácskozáson a résztvevőktől előre összegyűjtött kérdésekre válaszolt.

Balás Gábor, az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának kuratóriumi elnöke megnyitójában emlékeztetett: a szervezet már negyven éve dolgozik Magyarországon azért, hogy azok a gyerekek, akik nem élhetnek a saját családjukban, biztonságos, szerető és támogató közegben nőhessenek fel.

„Nem csukhatjuk be a szemünket azon a rendszerszintű problémák előtt, amin a magyar gyermekvédelem az utóbbi időszakban küzd" – fogalmazott.

Balás Gábor kijelentette: közös felelősségünk a megoldások megtalálása, mert „a gyermekek biztonsága, jövője és emberi méltósága" nem lehet kompromisszum kérdése.

A kuratóriumi elnök emlékeztetett arra is, hogy öt évvel ezelőtt hirdették meg, hogy október 7. legyen az állami gondozásban élő gyermekek napja.