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Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Bitumennel fedik le az azbesztes területeket Szombathelyen

Infostart / MTI

Megkezdődött Szombathelyen az azbesztes zúzalékkal borított területek bitumenes lefedése – közölte a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője.

Kéner Balázs tájékoztatása szerint az „oladi platón" kedden kezdődött meg az érintett utcákban a bitumenes réteg terítése, a kivitelező Alpok Terra Kft. tervei szerint naponta hatezer négyzetméter készül majd el.

Hozzátette: Szombathely területén

  • a családi házas övezet 21 utcáján túl
  • további 110 helyen mutatták ki igazoltan azbesztes kőzúzalék jelenlétét,
  • ezek részben parkolókat,
  • részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek,

ezek lefedése szerdán délelőtt kezdődött, a munkálatok a Pázmány Péter körúton indultak el. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek.

Kéner Balázs közölte:

a 110 szombathelyi terület bitumenes fedése bruttó 540,2 millió forintba kerül. A költségek várhatóan meghaladják az 1,6 milliárd forintot.

Az oladi platóra és az egyéb városi helyszínekre az önkormányzat eredetileg külön pályázatot írt ki, de az utóbbira pályázó nyertes cég a megbízást visszamondta, így egy újabb pályázatot kiírva végül a szükséges kapacitást biztosítani képes Alpok Terra Kft.-vel kötötték meg ezt a szerződést is.

Az MTI fotóriportere szerda délelőtt az oladi helyszínen azt tapasztalta, hogy egy osztrák cég "BITUBAU" feliratú gépe végzi a munkát, a gépet irányító munkás németül beszélt. A polgármesteri hivatalban az MTI tudósítójának érdeklődésére elmondták: a kivitelező osztrák alvállalkozót vont be, sőt a bitumen is – csakúgy mint évekkel korábban az azbesztes kőzúzalék – Ausztriából érkezik.

Az önkormányzat korábbi tájékoztatása szerint a város egyelőre folyószámlahiteléből finanszírozza a védekezést, de pályáznak a kormány által létrehozott, az azbesztkérdés megoldására szolgáló 3 milliárd forintos alap forrásából.

Az időközben megjelent, az azbesztszennyezés egészségügyi kockázatainak felszámolásáról szóló miniszteri rendelet szerint a megyei jogú városok a költségek 70 százalékát igényelhetik vissza.

Ezzel kapcsolatban a városi közgyűlés szeptember végi ülésén elhangzott, hogy az önerő előteremtése is gondot jelenthet, „komoly lyukat üthet" Szombathely idei költségvetésében a 4,2 milliárd forintnyi szolidaritási adó befizetése és az azbesztszennyezés rájuk háruló költségei, ezért a költségvetést is módosították.

Az azbesztszennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vas megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölték, hogy a város egyik családi házas övezetének 12 utcájában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító.

A következő hetekben számos vasi önkormányzat, közöttük Kőszeg, Lukácsháza, Táplánszentkereszt, Bük és Sárvár és Szentgotthárd is jelezte, hogy szintén érintettek, a laboratóriumi vizsgálatok mindenhol a határértéket meghaladó azbeszttartalmat mutattak ki. A Vas Vármegyei Kormányhivatal később arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz 720 Vas vármegyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna.

Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, „de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja".

Július 23-án a kormányszóvivő jelentette be, hogy a magyar kormány úgy döntött, hárommilliárd forintos alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására. Az azbesztszennyezés egészségügyi kockázatának felszámolásáról szóló miniszteri rendelet a megyei jogú városok a költségek 70 százalékára, a városok a 80 százalékára, a községek pedig a 90 százalékára pályázhatnak.

Szombathely polgármestere, Nemény András korábban elmondta: az Oladi Platón kívül 110 hely érintett Szombathelyen az azbesztszennyezésben, ezeknek a főként önkormányzati területeknek a lefedését is megkezdik. Többször hangsúlyozta: a lefedés ugyan hosszabb időre szóló de átmeneti megoldás, a kiporzás megakadályozását célozza.

A Greenpeace Magyaroroszág aktivistája szeptemberben bejelentést tett az oladi platón folyó munkálatok miatt, követelve azok leállítását. Állításaik szerint a munkavégzés során nem tartották be a munkavédelmi szabályokat, tevékenységükkel növelték az azbeszt kiporzását, veszélyeztették az ott dolgozók és a környék lakóinak egészségét. A hatóság helyszíni vizsgálata csak kisebb szabálytalanságokat talált, két munkás nem viselt védőfelszerelést, emiatt helyszíni bírságot szabtak ki.

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Kezdőlap    Belföld    Bitumennel fedik le az azbesztes területeket Szombathelyen

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