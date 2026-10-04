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Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és kínai partnere, Hszi Csin-ping a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott teaszertartáson 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

A kínai elnök egészségi állapotáról találgatnak

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A nemzetközi figyelem középpontjába került Hszi Csin-ping egészségi állapota, miután a 73 éves kínai elnök washingtoni látogatása során szokatlanul hosszú pihenőidőket iktattak be a programjába. Bár hivatalosan semmilyen betegséget nem erősítettek meg, a diplomáciai és sajtóbeszámolók újabb feltételezésekre adtak okot.

A kínai delegáció a látogatás előkészítése során külön pihenőszobát kért a Fehér Ház nyugati szárnyában, ahová a rendelkezések szerint kizárólag a kínai elnök felesége, Peng Li-jüan kísérhette be az államfőt. A szeptember 24-re tervezett, Donald Trumppal közös munkaebédet a kínai fél lemondta, hogy a tárgyalások között mintegy ötórás pihenőidőt biztosítsanak Hszi Csin-ping számára.

A program további elemeit is lerövidítették: az amerikai Nemzeti Levéltárban tett látogatás mindössze tíz percig tartott, az előkészítés során pedig kiemelten figyeltek arra, hogy az elnöknek minél kevesebbet kelljen állnia vagy gyalogolnia.

Nem ez volt az egyetlen eset a közelmúltban, amikor a kínai elnök távol maradt egy kiemelt eseményről. A szeptemberi indiai BRICS-csúcstalálkozón Hszi Csin-ping a hivatalos tárgyalásokon még részt vett, de a Narendra Modi indiai kormányfő által adott esti díszvacsorán már nem jelent meg – vélekedik az acnews.hu külföldi lapok alapján.

Szakértők és elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az időeltolódás és a sűrű program önmagában is magyarázatot adhat a pihenőidők beiktatására, a nyilvános szereplések során pedig nem tapasztalták szellemi vagy fizikai hanyatlás egyértelmű jeleit.

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