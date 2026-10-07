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BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 15: Lionel Messi of FC Barcelona celebrates with his teammate Pedro Rodriguez of FC Barcelona after scoring his teams third goal during the La Liga match between FC Barcelona and Levante UD at Camp Nou on February 15, 2015 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/David Ramos

Újabb Barcelona-sztár vonul vissza

Infostart / MTI

Bejelentette visszavonulását a spanyol labdarúgó-válogatottal 2010-ben világ-, 2012-ben pedig Európa-bajnok Pedro Rodriguez.

A 39 éves támadó húszéves futballpályafutását zárta le, amelynek során összesen 25 trófeát nyert, húszat a Barcelonával. A Barca első csapatában 2008-ban mutatkozott be. Pedro legutóbb az olasz Lazióban játszott, ott júliusban járt le a szerződése, azóta szabadon igazolható volt.

„Úgy érzem, eljött az idő arra, hogy tegyek egy lépést előre és új fejezetet nyissak az életemben. Büszkén távozom, mert megélhettem az álmaimat, és hálás vagyok mindazoknak, akik mellettem álltak ennek során. Köszönöm a futballnak, hogy ilyen boldoggá tett" – írta a csatár az X-en.

A Josep Guardiola által irányított Barcelonával elért sikerek után Pedro 2015-ben a Chelsea-be igazolt, második szezonjában pedig megnyerte a londoni Kékekkel a Premier League-et, majd az AS Romában, karrierje utolsó öt idényében pedig a Lazióban futballozott. Klubcsapataiban 794 mérkőzésen 197 gólt szerzett, a spanyol válogatottban 65 meccsen 17-szer volt eredményes.

Pedro Rodríguez egy búcsúeseményen köszön el a rajongóktól. Október 9-én, Barcelonában, a Camp Nou melletti Auditori 1899-ben.

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