Újabb Barcelona-sztár vonul vissza

A 39 éves támadó húszéves futballpályafutását zárta le, amelynek során összesen 25 trófeát nyert, húszat a Barcelonával. A Barca első csapatában 2008-ban mutatkozott be. Pedro legutóbb az olasz Lazióban játszott, ott júliusban járt le a szerződése, azóta szabadon igazolható volt.

„Úgy érzem, eljött az idő arra, hogy tegyek egy lépést előre és új fejezetet nyissak az életemben. Büszkén távozom, mert megélhettem az álmaimat, és hálás vagyok mindazoknak, akik mellettem álltak ennek során. Köszönöm a futballnak, hogy ilyen boldoggá tett" – írta a csatár az X-en.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

A Josep Guardiola által irányított Barcelonával elért sikerek után Pedro 2015-ben a Chelsea-be igazolt, második szezonjában pedig megnyerte a londoni Kékekkel a Premier League-et, majd az AS Romában, karrierje utolsó öt idényében pedig a Lazióban futballozott. Klubcsapataiban 794 mérkőzésen 197 gólt szerzett, a spanyol válogatottban 65 meccsen 17-szer volt eredményes.

Pedro Rodríguez egy búcsúeseményen köszön el a rajongóktól. Október 9-én, Barcelonában, a Camp Nou melletti Auditori 1899-ben.