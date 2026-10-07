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A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Pákozd közelében 2026. augusztus 17-én. A tó vízállása ezen a napon 20 centiméterre csökkent az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A korábbiaktól eltérően tervezi a kormány elkezdeni a Velencei-tó vízpótlását

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Rekordalacsony a Velencei-tó vízszintje, ami elsősorban a strandokon okoz nagyon látványos jelenséget, de a tó élővilágát is veszélyezteti. A helyzet mielőbbi megoldásért kiált.

Hat év alatt töredékére zuhant a strandokon eladott belépőjegyek alapján számolt vendégforgalom Gárdony három önkormányzati tulajdonú fizetős strandján: 2020-ban még mintegy 90 ezer, idén viszont mindössze 1500 vendéget regisztráltak – illusztrálta riasztó adatokkal az aszály turizmusra gyakorolt hatását Eötvös Pál, Gárdony független polgármestere, a Velencei-tó megmentéséről rendezett keddi fórum házigazdája.

A rendezvényen felszólalt Bögi Viktória, a térség tiszás országgyűlési képviselője, egyben az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, aki a hvg.hu tudósítása szerint elmondta: az elmúlt hónapokban több beavatkozás lehetőségét is megvizsgáltak. Ezek között vannak kisebb, gyorsabban megvalósítható intézkedések, de a tárca egy nagyobb, hosszú távú megoldást is keres.

Az egyik biztosan napirenden lévő beavatkozás a pátkai és zámolyi víztározó rendbetétele.

Bögi szerint azonban nem a korábban kiadott vízjogi létesítési engedélyben szereplő bővítésben gondolkodnak. Az 29 milliárd forintba került volna az államtitkár szerint szakmailag indokolatlanul, ráadásul újabb betonépítéssel járt volna.

A friss előzetes számítások alapján ehelyett a két tározó rendbetétele az előkészítéssel együtt körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. Hogy erre mikor kerülhet sor, egyelőre nem lehet tudni. Bögi a HVG kérdésére azt mondta, először ki kell választani azokat a reális vízpótlási javaslatokat, amelyeket a minisztérium és a vízügyi szakemberek is megfelelőnek tartanak. Ezekhez vizsgálatok szükségesek, utána kerülhet a javaslat a kormány elé, amely dönthet a megvalósításról és a hozzá rendelt forrásokról.

Egy lehetséges megoldást ugyanakkor a minisztérium már most elvetne: a karsztvízből történő vízpótlást.

„Ivóvizet nem használunk olyan beavatkozásra, amely mindössze körülbelül egy centiméterrel javítaná a tó vízszintjét, miközben magát a problémát nem oldaná meg”

– fogalmazott Bögi Viktória, utalva az idei év ivóvízhiányos állapotaira is. A minisztérium szerint kisebb beavatkozási lehetőségek is szóba jöhetnek. Felülvizsgálják például a tó partvédművét, amelyet a politikus ökológiai szempontból szakmaiatlan beruházásnak nevezett. A Velencei-tóval kapcsolatos munka szavai szerint „erőltetett menet” lesz: közben kisebb beavatkozásokat végre lehet hajtani, de gyors, varázsütésszerű megoldásra nem lehet számítani.

Jövőre esedékessé válik a nádgazdálkodási terv felülvizsgálata, ezt a minisztérium szintén felhasználná a tó állapotának javítására. Bögi Viktoria a halgazdálkodásnál is szorosabb együttműködést sürgetett, mondván, a jelenlegi helyzetben már nem önmagában a horgászat vagy a halászat érdekeit kell nézni, hanem a tó egészének megmentését.

Kiderült még, hogy készül közben a Velencei-tó-törvény is, amelynek kidolgozásába a minisztérium bevonná a tó körüli településeket és az ott élőket. Bögi Viktoria szerint először azt kell eldönteni, milyen Velencei-tavat szeretnének a jövőben: milyen súlya legyen az ökológiai szempontoknak, a turizmusnak és a tó jóléti funkcióinak. A terveik szerint a törvényjavaslat 2027 tavaszán kerülhet az Országgyűlés elé.

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Kezdőlap    Belföld    A korábbiaktól eltérően tervezi a kormány elkezdeni a Velencei-tó vízpótlását

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