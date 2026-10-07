Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás bukkant fel Oroszországban, lépett a WHO

„A WHO további információkat kért a súlyos tüdőgyulladás okáról, valamint a patogénról, amely nyomán közegészségügyi rendelkezéseket is bevezettek, illetve azokról a sajtóban megjelent hírekről, amelyek szerint az eset egy másik laboránst is érint" – közölte az X-en Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Kiemelte azt is, hogy a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok előírta tájékoztatás alapvető fontosságú annak érdekében, hogy tisztázzák az egymásnak ellentmondó híreket és valós értékelését adják egy esetleges közegészségügyi veszélynek.

Az intézet pestisbetegségek kezelésére szakosodott alkalmazottja a múlt pénteken halt meg az Irkutszk melletti Selehov város kórházában. Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója hangsúlyozta, hogy az orosz fogyasztóvédelem (Roszpotrebnadzor) szerint a laboráns halálát nem pestis, hanem ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta, a járványügyi hatóság pedig kedden azt közölte, egyetlen kontaktszemélynél sem találtak pestisre utaló megbetegedést.

Helyi hatóságok szerint az irkutszki régióban, illetve Irkutszk és Selehov városokban nincs semmilyen járvány.