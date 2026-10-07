77 éves korában elhunyt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke – adta hírül a Blikk.

Pintér Dezső az 1990-es évek közepétől részt vett a televíziós csatorna alapításának előkészületeiben, majd 2004-es távozásáig az elnöki tisztséget is betöltötte. Meghatározó alakja volt a magyar televíziózás történetének. Korábban dolgozott a Magyar Hírlap újságírójaként, majd a Krónika műsorvezetőjeként. 1977-ben kezdett dolgozni a Magyar Rádiónál, húsz éven át, egészen 1997-ig, a Kossuth rádió reggeli műsorát vezette.

Az Országgyűlés 1995 december 21-én fogadta el az új Médiatörvényt, ami lehetővé tette, hogy az addig monopol helyzetben lévő Magyar Televízió mellé megalakuljon két országos kereskedelmi televízió is.

A TV2 1997. október 4-én kezdte meg az adását, három nappal a konkurens RTL Klub indulása előtt, így ez a csatorna lett az első magyar országos kereskedelmi televízió. A csatorna napi programja 19 órás volt, szemben az RTL klub napi 8 órás sugárzási idejével.

A TV2 adásának legelső hivatalos képsorain Pintér Dezső, a TV2 első elnöke köszöntötte a nézőket, bejelentve az új, kereskedelmi televíziós korszak kezdetét.