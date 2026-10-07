A jósnő adott tippeket a férj megöléséhez

A nő férje súlyos motorbalesetet szenvedett 2017-ben. Az egyik lábát térd alatt amputálni kellett, és ezt követően többféle gyógyszert szedett. Felesége eleinte gondoskodott róla, de később egy másik férfival került kapcsolatba, akivel később össze is akart költözni.

A nő 2019-ben egy jósnőt is megkeresett. A Kisalföld korábbi beszámolója szerint a látóként tevékenykedő asszonytól kezdetben kártyavetést, energiaküldést és úgynevezett „angyal terápiát” kért. A szolgáltatásokért összesen 64 alkalommal fizetett, alkalmanként 1500 és 300 ezer forint közötti összegeket.

A feleség 2022-ben határozta el, hogy

férje gyógyszereinek és gyógyhatású készítményeinek megvonásával, kicserélésével, illetve adagolásuk megváltoztatásával megöli a férfit. A tervhez rendszeresen tanácsot kért a jósnőtől.

A gyógyszerek manipulálása miatt a férfi állapota romlott. Egy alkalommal a nő az alkoholra nyugtatókat is adott neki, amitől a férfi kábulttá vált és összefüggéstelenül beszélt. Néhány nappal később annyira zavart állapotba került, hogy öngyilkossági szándékáról beszélt. Felesége erre nem segítséget hívott, hanem további gyógyszereket, köztük nyugtatókat adott neki. Végül egy hozzátartozója szállíttatta kórházba, a férfi pedig túlélte a történteket.

Amikor a nő később megtudta, hogy férje elhagyhatja a kórházat, a jósnővel arról beszéltek, hogy folytatják a gyógyszerek adagolásának megváltoztatását. Erre azonban már nem kerülhetett sor.

Emberölés kísérlete

Az ügyben 2023-ban emelt vádat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség, előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletével vádolták a két nőt. Az ügyészségi tájékoztatás szerint a férj gyógyszereinek hosszú távú keverése súlyos egészségromlást vagy akár halált is okozhatott volna.

Most az elsőfokú ítélet szerint a Győri Törvényszék mindkét vádlottat emberölés előkészületének bűntettében mondta ki bűnösnek. A férjét megölni akaró nőt két év, a jósnőt pedig egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, de mindkét büntetés végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, míg a két vádlott és védőik felmentést, illetve enyhébb büntetést kértek.

Az ügy most a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetések súlyosítását indítványozta.