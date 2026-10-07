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Az angol Jude Bellingham és Harry Kane (b) góljuknak örülnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Anglia-Mexikó mérkõzésén a mexikóvárosi Azték Stadionban 2026. július 5-én. Anglia 3-2-re gyõzött. Bellingham két, Kane egy góllal járult hozzá a gyõzelemhez.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alex Cruz

Harry Kane: „Fantasztikus futballt láthattunk”

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Harry Kane, az angol válogatott csapatkapitánya 125. alkalommal játszott a háromoroszlános mezben, szereplési számait tekintve utolérte az eddigi rekordert, Peter Shiltont. Kane két gólt szerezve ünnepelt.

Az angol válogatott csapatkapitánya tökéletes estének nevezte 125. válogatott mérkőzését, miután két gólt szerzett Csehország ellen. A támadó méltatta Anglia gördülékeny támadójátékát és az egészséges versengést Thomas Tuchel keretében.

Két gólt szerzett, Anglia 3–0-ra legyőzte Csehországot a Wembley Stadionban. A duplával a csatár 91-re növelte válogatottbeli góljai számát.

A győzelem méltó lezárás volt a Thomas Tuchel vezette csapat számára a megterhelő válogatott időszak végén.

„Nekem és a csapat számára is tökéletes este volt – nyilatkozta Kane az ITV-nek. – Kemény, hosszú összetartás volt ez, néhány nehéz mérkőzéssel, így jó érzés, hogy itt, a Wembley-ben közösen zárhatjuk le.”

Kane dicsérte az angolok pontos passzjátékát, a csapat második gólját pedig technikai tudásuk bizonyítékaként említette. Elliot Anderson és Morgan Rogers szép összjátéka után Kane precíz, kapásból leadott lövéssel talált a hálóba.

„Ismét fantasztikus futballt láthattunk a pályán: ahogyan mozogtunk, ahogyan egyérintőből játszottunk – magyarázta Kane. – Az Elliot és Morgan közötti labdajáratás, majd az azonnali középre adás egyszerűen tökéletes volt. Csatárként az ember ilyenkor csak nyalogatja a száját, és várja az ilyen lehetőségeket.”

A csapatkapitány megjegyezte, hogy Anglia folyamatosan fejlődött a Spanyolország elleni nyitómérkőzésen elszenvedett vereség óta, és ezt a teljesítményt használta fel a további fejlődés alapjaként. Azóta nyerte a mérkőzéseit.

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