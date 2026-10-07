Harry Kane: „Fantasztikus futballt láthattunk”

Az angol válogatott csapatkapitánya tökéletes estének nevezte 125. válogatott mérkőzését, miután két gólt szerzett Csehország ellen. A támadó méltatta Anglia gördülékeny támadójátékát és az egészséges versengést Thomas Tuchel keretében.

Két gólt szerzett, Anglia 3–0-ra legyőzte Csehországot a Wembley Stadionban. A duplával a csatár 91-re növelte válogatottbeli góljai számát.

A győzelem méltó lezárás volt a Thomas Tuchel vezette csapat számára a megterhelő válogatott időszak végén.

„Nekem és a csapat számára is tökéletes este volt – nyilatkozta Kane az ITV-nek. – Kemény, hosszú összetartás volt ez, néhány nehéz mérkőzéssel, így jó érzés, hogy itt, a Wembley-ben közösen zárhatjuk le.”

Kane dicsérte az angolok pontos passzjátékát, a csapat második gólját pedig technikai tudásuk bizonyítékaként említette. Elliot Anderson és Morgan Rogers szép összjátéka után Kane precíz, kapásból leadott lövéssel talált a hálóba.

„Ismét fantasztikus futballt láthattunk a pályán: ahogyan mozogtunk, ahogyan egyérintőből játszottunk – magyarázta Kane. – Az Elliot és Morgan közötti labdajáratás, majd az azonnali középre adás egyszerűen tökéletes volt. Csatárként az ember ilyenkor csak nyalogatja a száját, és várja az ilyen lehetőségeket.”

A csapatkapitány megjegyezte, hogy Anglia folyamatosan fejlődött a Spanyolország elleni nyitómérkőzésen elszenvedett vereség óta, és ezt a teljesítményt használta fel a további fejlődés alapjaként. Azóta nyerte a mérkőzéseit.