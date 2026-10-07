Lezárják a Déli pályaudvart két napra, és ez még csak a kezdet

A magyar vasúthálózat egyik legsúlyosabb problémája az elmaradt pályakarbantartási munkák – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, aki szerint ez Budapesten, a nagy pályaudvarok környezetében különösen érezhető: a rossz pályaállapot miatt több helyen csak sebességkorlátozások mellett közlekedhetnek a vonatok.

Igaz ez a Déli pályaudvar hálózatára is, ahol

az október 10-11-i hétvégén teljes állomási lezárás mellett fog karbantartási munkákat végezni a MÁV, amelyekkel több sebességkorlátozást is meg lehet szüntetni.

Javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is – sorolta a közlekedési és közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dábid kiemelte, hogy a A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében rövidesen a Déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A rövidesen kivitelezési tenderrel induló tervezett beruházás keretében átépítik a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályáját:

a pályaszint mintegy 20 centiméteres süllyesztésével a nagykapacitású, emeletes motorvonatok számára is biztosítják a Déli pályaudvar megközelítését.

Az alagútban új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik az alagút falazatát, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket.

A Déli pályaudvaron vágány- és kitérőkorszerűsítést végeznek, 26 db kitérő cseréjére is sor kerül. A jelenlegi, elavult vonóvezetékes biztosítóberendezést pedig korszerű, tolatóvágányutas rendszer váltja fel, központi állítású és villamos fűtésű kitérőkkel. Átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítanak ki, továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia- és távközlési hálózat, és új biztonsági kamerarendszer is létesül – derül ki a bejegyzésből.

A fejlesztés célja nem egyszerűen a pálya felújítása: „növeljük a Déli pályaudvar vasúti kapacitását, javítjuk a vonatok menetrendszerűségét, és magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítunk az elővárosi, távolsági és balatoni forgalomban is. Ez a beruházás az épület felújítását még nem tartalmazza, de annak tervezésén is megkezdtük a munkát” – írta a tárcavezető, hozzátéve: vagyis

most a legsürgetőbb pályahibákat és sebességkorlátozásokat számolják fel, ezt pedig egy nagyobb léptékű fejlesztés követi.

Ezeket a munkákat csak a pályaudvar teljes lezárása mellett lehet hatékonyan elvégezni, ezért tudatosan a hétköznapi és a nyári csúcsforgalmon kívülre időzítettük őket – írta.

„A vasút állapotát nem lehet egyik napról a másikra rendbe tenni. Egyszerre kell felszámolnunk az évek alatt felhalmozódott karbantartási adósságot, és elindítanunk azokat a nagyobb fejlesztéseket, amelyek hosszabb távon is javítják a vasút működését. Ahol pedig egy jól megszervezett lezárással egyszerre több, régóta halogatott problémát is meg lehet oldani, ott ezt kell tenni” – zárul Vitézy Dávid posztja.