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Bárkák a paksi atomerõmûnél épülõ fenékküszöb építésérõl és a védelmi munkákról tartott helyszíni sajtóbejáráson 2026. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben Paks vízellátását

Infostart / InfoRádió

A Duna rendkívül alacsony vízszintje ellenére, a még épülő fenékküszöbnek köszönhetően, nem fenyegeti leállás a Paksi Atomerőművet. A visszaduzzasztásnak köszönhetően fél méterrel magasabb a vízszint, mint amennyit a jelenlegi vízhozam biztosíthatna. A helyzetről és a kilátásokról Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.

A Duna vízhozama az elmúlt hétvégén újabb negatív rekordot döntött. A most épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően azonban az atomerőmű hűtővízellátása továbbra is biztosított.

A fenékküszöb a hidegvizes csatorna torkolata alá került be keresztben, a Duna főmedrébe, mintegy fél méterrel megemelve a vízszintet, biztosítva egy olyan minimális vízállást az öblözetben, hogy az atomerőmű szivattyúi működni tudjanak – magyarázta az InfoRádióban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára.

Hozzátette: augusztus elején az addigi rekordot jelentő legalacsonyabb vízhozam 650 köbméter volt másodpercenként a paksi Duna-szelvényben,

most viszont alig 610 köbméter/másodperc víz érkezik. Ennek ellenére az összes turbina működéséhez szükséges feltételek fennállnak, a nyolcból jelenleg hat működik,

a maradék kettő pedig csak azért áll, mert a négyes blokkon tervezett karbantartást végeznek.

A fenékküszöb annak ellenére is óriási segítséget jelent, hogy még el sem készült teljesen. Ha minden szükséges feltételt kialakítanak, akkor a fenékküszöb tartósan ott maradhat a Paks–Dunaszentbenedek közötti szelvényében, és a nagyon alacsony vízhozamoknál biztosítani fogja, hogy az erőmű üzeméhez szükséges vízmennyiség, illetve vízszint rendelkezésre álljon – mondta Aszódi Attila.

A szakértő emlékeztetett, hogy most olyan alacsony a vízállás, hogy a Duna egész magyarországi szakaszán lényegében lehetetlen a hajózás. Később, hogyha a vízhozam visszatér a normál tartományba, akkor a fenékküszöb fölött lesz akkora vízmennyiség, hogy a hajók áthaladhassanak ezen a szakaszon.

Vagyis ez egy tartós megoldás lehet, akár hosszú évekre vagy évtizedekre is ott maradhat a fenékküszöb, ellátva ezt a kiemelten fontos funkciót.

A klímaváltozás miatt ugyanis az egyre gyakoribb kisvizes időszakok hosszú távon is indokolttá teszik a Duna tartós vízszintemelését – fogalmazott az InfoRádióban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára.

A cikk alapjául szolgáló összeállítást Várkonyi Gyula készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben Paks vízellátását

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Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben Paks vízellátását

Szakértő: a Duna már alig hoz vizet, a fenékküszöb tartja életben Paks vízellátását
A Duna rendkívül alacsony vízszintje ellenére, a még épülő fenékküszöbnek köszönhetően, nem fenyegeti leállás a Paksi Atomerőművet. A visszaduzzasztásnak köszönhetően fél méterrel magasabb a vízszint, mint amennyit a jelenlegi vízhozam biztosíthatna. A helyzetről és a kilátásokról Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
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