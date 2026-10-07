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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Nyolc pont, ami azt jelzi, Cristiano Ronaldo még mindig nagyon erős

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Cristiano Ronaldo terjedelmes nyilatkozatot adott ki, amelyben azt állította, hogy Jorge Jesus, a portugál válogatott szövetségi kapitánya megállapodott vele: a csapat múlt heti, dániai mérkőzése előtti sajtótájékoztatón nyolc, őt érintő pontot fog ismertetni. A The Guardian című lapban olvasható a nyolc pont.

Ronaldo elmondása szerint jóváhagyott egy, a szóban forgó pontokat tartalmazó dokumentumot, miután videókonferenciát tartottak, amelyen rajta kívül a tanácsadója (Tiago Craveiro), klubja, az En-Naszr sportigazgatója (Simão Coutinho) és Jorge Jesus is részt vett.

A megbeszélésre – Ronaldo állítása szerint – az edző kérésére került sor, és a dokumentumot ezt követően átadták Jorge Jesusnak, ahogyan azt kérte.

Ronaldo úgy fogalmazott: az, hogy Jesus a sajtótájékoztatón nem tért ki a megbeszélt pontokra, ezzel a kapitány másodszor is megszegte az adott szavát”, ezért ő úgy döntött, elhagyja az edzőtábort, anélkül, hogy megvárná, amíg Jesus ismét megszegi a szavát.

A nyolc egyeztetett pontban a következő szerepelt, Jorge Jesust jelenti az egyes szám első személy:

1. Én magam – és senki más – javasoltam Cristianónak egy tervet a válogatottbeli szereplésére az adott szezonban. Hosszú és nagyon jó beszélgetés volt.

2. Tudom, mennyire szívügye neki a válogatott, mekkora súlya van világszerte, és még inkább azt, mekkora súlyt és pozitív hatást képviselt a csapat életében 24 egymást követő éven át.

3. A Cristianónak javasolt tervet elfogadták.

4. Soha nem kérdőjelezte meg a döntéseimet. Példamutató, lojális és profi volt.

5. A norvégiai mérkőzés nem szerepelt az általam számára kidolgozott tervben. Úgy éreztem azonban, hogy fizikailag sikerült regenerálódnia az első meccs után, ezért szóltam neki, hogy esetleg be kell vetnem. Cristiano ebbe beleegyezett.

6. Hibát követtem el azzal, hogy egy olyan kaliberű játékost, mint Pelé vagy Maradona, bemelegíttettem, majd végül nem küldtem pályára. Ha ma történne mindez, nem tenném meg.

7. Hogy lezárjam a témát: akarom Cristianót a válogatottban. Sőt, nem is kicsit akarom, hanem nagyon. Szerencsére ő is hisz bennem. Hitt bennem az En-Naszrnál, és itt is hisz.

8. Ami a szurkolók nem köszöntését illeti: erről már beszéltünk. Aki több mint 230 mérkőzést játszott a válogatottban, annak nem én fogok leckét adni Portugália iránti szeretetből. Frusztráció szülte pillanat volt, ami semmit sem ír felül. Ő az a játékos, aki a legtöbb autogramot osztja, a legtöbb szelfit készíti, és a legnagyobb szeretetet mutatja a szurkolók felé. Ne kreáljunk problémákat ott, ahol nincsenek. Ha nem vagyunk boldogok, reagálunk.”

Ronaldo nyilatkozata így folytatódott: „Ennyi történt. Ezen megjegyzések egyike sem szólt tehát arról, hogy az edzőnek bocsánatot kellene kérnie tőlem.”

Jesus sajtótájékoztatón tanúsított viselkedésére reagálva Ronaldo elmondta: „Olyan kifejezéseket és olyan agresszivitást tapasztaltam, amelyet véleményem szerint nem érdemeltem meg; azt az »akarom, tehetem és parancsolok« attitűdöt láttam, amelyet korábban – még csak nyomokban sem – mutatott felém négyszemközt, az előző nap folyamán.”

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Kezdőlap    Sport    Nyolc pont, ami azt jelzi, Cristiano Ronaldo még mindig nagyon erős

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