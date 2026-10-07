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Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke beszédet mond az Országház Bora 2026 díjátadó ünnepségen a Parlament Vadásztermében 2026. október 7-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Megvannak az Országház kedvencei, Forsthoffer Ágnes lerántotta a leplet

Infostart / MTI

Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált – hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szerdán, a díj elismeréseinek átadó ünnepségén.

Forsthoffer Ágnes rámutatott: minden vidék a maga tudásával, a helyi hagyományaival együtt gazdagítja és reprezentálja a magyar borkultúrát.

Azt remélik, hogy az Országházban kínált borok és pezsgők felébresztik a vendégekben a vágyat, hogy személyesen is felkeressék borvidékeinket, ahol már nem csupán az ízekkel találkozhatnak, hanem a termelőkkel, a tájjal, a pincék illatával, és az ott élő emberekkel is – tette hozzá a házelnök.

Kiemelte: az elmúlt egy évtized alatt a mustra a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Ezt a rangot elsősorban a részt vevő pincészetek alapozták meg, akik 2017 óta összesen 1904 tételt küldtek a bírálók elé.

A kiválasztott borok értékét a minőségi paramétereken túl a borászok szívvel-lélekkel végzett, elhivatott munkája adja – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a borászatban nincs két teljesen egyforma esztendő. Ez napjainkban talán még inkább igaz, mint korábban. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, a szárazság, a megjelenő kórokozók és kártevők minden évben komoly kihívás elé állítják a bortermelőket – állapította meg az Országgyűlés elnöke.

Rámutatott: a borászok munkája folyamatosan kritikus döntések sorozatából áll és ezek eredménye csak évek múlva igazolódik. Egy-egy rossz döntés pedig komoly veszteségeket okoz.

Ami elveszett, az nem pótolható, ami elmúlt, az nem megismételhető. A borászok munkája ezért nem nélkülözheti a természet iránti alázatot és odaadást, ez pedig fel kell ébressze a borfogyasztókban a borász szakma iránti tiszteletet – húzta alá Forsthoffer Ágnes.

Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: mire a bor a pohárba kerül, a bizonytalanságból és a küzdelemből, amely végigkísérte az egész esztendőt, szinte semmi sem látszik. A fogyasztó előtt végül egyedül a bor beszél, és tükrözi és adja át a pincészet elhivatottságát és üzenetét.

Forsthoffer Ágnes értékelése szerint a versenyen kiválasztott borok méltó módon képviselik Önöket, a borvidékeiket, és az országunkat is.

A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és 1 határon túli borvidék összesen 92 borászata 198 borral képviseltette magát.

  • Olaszrizling kategóriában 1. helyezést a Podmaniczky Szőlőbirtok ért el 2024-es évjáratú Kőröshegyi Olaszrizling Mogyoród-tető borával.
  • Furmint kategóriában az 1. helyezést a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok nyerte el 2024-es évjáratú Tokaji Organikus Zomborka Furmint borával.
  • Egyéb fehérbor kategóriában 1. helyezést a Béres Szőlőbirtok és Pincészet ért el 2019-es évjáratú Béres Tokaji Diókút Hárslevelű borával.
  • Kékfrankos kategóriában az 1. helyezést a Dubicz Borászat és Szőlőbirtok érte el 2023-as évjáratú Sárhegy Kékfrankos borával.
  • Bikavér kategóriában 1. helyezést a Sebestyén Pince ért el 2022-es évjáratú Szekszárdi Iván-völgyi Bikavér borával.
  • Kadarka kategóriában 1. helyezést a Németh János Pincészet ért el 2025-ös évjáratú Szekszárdi Kadarka borával.
  • Cabernet franc kategóriában 1. helyezést a Garai Pince ért el 2023-as évjáratú Täuninger Cabernet Franc borával.
  • Tokaji aszú kategóriában az 1. helyezést az Angyal Borászat érte el 2018-as évjáratú Tokaji Aszú 6 puttonyos borával.
  • Pezsgő kategóriában az 1. helyezést a Sauska Borászat érte el Sauska Brut Non-vintage pezsgőjével.
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