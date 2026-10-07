Megvannak az Országház kedvencei, Forsthoffer Ágnes lerántotta a leplet

Forsthoffer Ágnes rámutatott: minden vidék a maga tudásával, a helyi hagyományaival együtt gazdagítja és reprezentálja a magyar borkultúrát.
Azt remélik, hogy az Országházban kínált borok és pezsgők felébresztik a vendégekben a vágyat, hogy személyesen is felkeressék borvidékeinket, ahol már nem csupán az ízekkel találkozhatnak, hanem a termelőkkel, a tájjal, a pincék illatával, és az ott élő emberekkel is – tette hozzá a házelnök.
Kiemelte: az elmúlt egy évtized alatt a mustra a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Ezt a rangot elsősorban a részt vevő pincészetek alapozták meg, akik 2017 óta összesen 1904 tételt küldtek a bírálók elé.
A kiválasztott borok értékét a minőségi paramétereken túl a borászok szívvel-lélekkel végzett, elhivatott munkája adja – tette hozzá.
Kitért arra is, hogy a borászatban nincs két teljesen egyforma esztendő. Ez napjainkban talán még inkább igaz, mint korábban. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, a szárazság, a megjelenő kórokozók és kártevők minden évben komoly kihívás elé állítják a bortermelőket – állapította meg az Országgyűlés elnöke.
Rámutatott: a borászok munkája folyamatosan kritikus döntések sorozatából áll és ezek eredménye csak évek múlva igazolódik. Egy-egy rossz döntés pedig komoly veszteségeket okoz.
Ami elveszett, az nem pótolható, ami elmúlt, az nem megismételhető. A borászok munkája ezért nem nélkülözheti a természet iránti alázatot és odaadást, ez pedig fel kell ébressze a borfogyasztókban a borász szakma iránti tiszteletet – húzta alá Forsthoffer Ágnes.
Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: mire a bor a pohárba kerül, a bizonytalanságból és a küzdelemből, amely végigkísérte az egész esztendőt, szinte semmi sem látszik. A fogyasztó előtt végül egyedül a bor beszél, és tükrözi és adja át a pincészet elhivatottságát és üzenetét.
Forsthoffer Ágnes értékelése szerint a versenyen kiválasztott borok méltó módon képviselik Önöket, a borvidékeiket, és az országunkat is.
A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és 1 határon túli borvidék összesen 92 borászata 198 borral képviseltette magát.
- Olaszrizling kategóriában 1. helyezést a Podmaniczky Szőlőbirtok ért el 2024-es évjáratú Kőröshegyi Olaszrizling Mogyoród-tető borával.
- Furmint kategóriában az 1. helyezést a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok nyerte el 2024-es évjáratú Tokaji Organikus Zomborka Furmint borával.
- Egyéb fehérbor kategóriában 1. helyezést a Béres Szőlőbirtok és Pincészet ért el 2019-es évjáratú Béres Tokaji Diókút Hárslevelű borával.
- Kékfrankos kategóriában az 1. helyezést a Dubicz Borászat és Szőlőbirtok érte el 2023-as évjáratú Sárhegy Kékfrankos borával.
- Bikavér kategóriában 1. helyezést a Sebestyén Pince ért el 2022-es évjáratú Szekszárdi Iván-völgyi Bikavér borával.
- Kadarka kategóriában 1. helyezést a Németh János Pincészet ért el 2025-ös évjáratú Szekszárdi Kadarka borával.
- Cabernet franc kategóriában 1. helyezést a Garai Pince ért el 2023-as évjáratú Täuninger Cabernet Franc borával.
- Tokaji aszú kategóriában az 1. helyezést az Angyal Borászat érte el 2018-as évjáratú Tokaji Aszú 6 puttonyos borával.
- Pezsgő kategóriában az 1. helyezést a Sauska Borászat érte el Sauska Brut Non-vintage pezsgőjével.