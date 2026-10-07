Befejezett, kerek életmű – Íme Lionel Messi összes gólja a válogatottban

A szerda hajnali, Benin ellen 3-0-ra megnyert találkozó volt Lionel Messi – minden idők sokak szerint legjobb labdarúgója – utolsó válogatottmérkőzése.

Az argentin szuperzseni 2005 óta bár háromszor is visszavonult a válogatottságtól, kétszer visszatért, mostani távozása tekinthető csak véglegesnek, a 21 év alatt 208 válogatottság fűződött a nevéhez – a legelső épp Budapesten még a „régi Puskásban”, ütésért rögtön ki is állította Markus Merk játékvezető a barátságos meccsen, amelyet Argentína 4-1-re nyert –, a részvételével lezajlott találkozók során pedig 126-szor talált be.

A videóvágók már készültek az utolsó találkozóra, és rögvest a Messi két gólpasszával és egy tizenegyesgóljával zárult 90 perc után előjöttek azzal a videóval, amely által egy befejezett életmű tárul a néző elé, Lionel Messi valamennyi, 126, válogatottban szerzett góljával.

Mutatjuk a 16 percnyi tömény káprázatot: