Magyar Paralimpiai Bizottság: készen állunk, hogy a paralimpiai láng is fellobbanjon Budapesten

Az MPB szerdán közleményben reagált arra, hogy kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan bejelentette Magyarország részvételét a 2036-os olimpia és paralimpia helyszínválasztási folyamatát megelőző, úgynevezett tájékozódási folyamatban. Majd Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy Budapest főpolgármestere és a magyar kormány közösen tekintse át a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. Egyúttal levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) idén ősszel tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát.

Az MPB közleményében emlékeztet, hogy a nyári olimpiát és paralimpiát az 1988-as szöuli játékok óta ugyanabban a városban tartják. A NOB és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság 2001-ben hivatalosan is rögzítette az „egy pályázat, egy város" elvét, amely alapján az olimpia rendezője a paralimpiai játékok megrendezését is vállalja.

„A Magyar Paralimpiai Bizottság álláspontja régóta egyértelmű: paralimpiát Budapestre!" – írja az MPB.

„Egy olimpia és paralimpia megrendezése jóval többről szól, mint néhány hétnyi sportvilágversenyről. Olyan várost és országot kíván, amely fizikailag és szemléletében is akadálymentes, amely szeretettel fogadja a fogyatékos embereket, és amely képes közlekedésében, szálláslehetőségeiben, kulturális szolgáltatásaiban igazodni a fogyatékos emberek igényeihez és elvárásaihoz. Az MPB „Fogyatékosnak lenni nem azt jelenti: vesztesnek lenni!" mottója azt a szemléletet fejezi ki, amelyet egy olimpiai és paralimpiai játékokat rendező városnak képviselnie kell. A paralimpia nem csupán sportesemény: lehetőség arra is, hogy a fogyatékos emberek láthatósága, társadalmi elfogadottsága és a mindennapi élet akadálymentessége hosszú távon is erősödjön."

Szabó László, az MPB elnöke hangsúlyozta: Magyarország már számtalanszor bizonyította, hogy képes a világ legnagyobb sporteseményeinek magas színvonalú megrendezésére.

„Mi pedig készen állunk arra, hogy minden tudásunkkal és tapasztalatunkkal hozzájáruljunk ahhoz, hogy egyszer a paralimpiai láng is fellobbanjon Budapesten" – mondta.

A paralimpia a világ egyik legnagyobb sporteseménye: a 2028-as Los Angeles-i eseményen várhatóan 4480 sportoló vesz részt mintegy 165 nemzet képviseletében, 23 sportágban, 560 versenyszámban. A 2024-es párizsi paralimpián a magyar csapat 15 érmet – öt aranyat, hat ezüstöt és négy bronzot – szerzett, és az éremtáblázat 26. helyén végzett.

„Az MPB tehát támogat minden olyan együttműködést a főváros, a Magyar Olimpiai Bizottság, a kormány, a sport és a civil társadalom szereplői között, amely közelebb visz ahhoz, hogy Budapest és Magyarország egyszer alkalmas és méltó házigazdája legyen az olimpiai és a paralimpiai játékoknak" – áll a szerdai közleményben.

Magyarország mellett hat ország – India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország – jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként.

A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB aztán szűkíti a kandidálók számát és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is.

A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.