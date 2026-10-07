ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.89
usd:
326.79
bux:
141308.07
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A nõi 400 méteres síkfutás elõdöntõje a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Paralimpiai Bizottság: készen állunk, hogy a paralimpiai láng is fellobbanjon Budapesten

Infostart / MTI

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) felhívta a figyelmet arra, hogy az olimpiai és a paralimpiai játékok rendezése ma már elválaszthatatlan egymástól, azaz egy budapesti olimpia rendezésének lehetősége egyben budapesti paralimpia rendezésének lehetőségét is jelenti.

Az MPB szerdán közleményben reagált arra, hogy kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan bejelentette Magyarország részvételét a 2036-os olimpia és paralimpia helyszínválasztási folyamatát megelőző, úgynevezett tájékozódási folyamatban. Majd Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy Budapest főpolgármestere és a magyar kormány közösen tekintse át a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezésének lehetőségét. Egyúttal levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) idén ősszel tárgyalja meg a MOB koncepciójavaslatát.

Az MPB közleményében emlékeztet, hogy a nyári olimpiát és paralimpiát az 1988-as szöuli játékok óta ugyanabban a városban tartják. A NOB és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság 2001-ben hivatalosan is rögzítette az „egy pályázat, egy város" elvét, amely alapján az olimpia rendezője a paralimpiai játékok megrendezését is vállalja.

„A Magyar Paralimpiai Bizottság álláspontja régóta egyértelmű: paralimpiát Budapestre!" – írja az MPB.

„Egy olimpia és paralimpia megrendezése jóval többről szól, mint néhány hétnyi sportvilágversenyről. Olyan várost és országot kíván, amely fizikailag és szemléletében is akadálymentes, amely szeretettel fogadja a fogyatékos embereket, és amely képes közlekedésében, szálláslehetőségeiben, kulturális szolgáltatásaiban igazodni a fogyatékos emberek igényeihez és elvárásaihoz. Az MPB „Fogyatékosnak lenni nem azt jelenti: vesztesnek lenni!" mottója azt a szemléletet fejezi ki, amelyet egy olimpiai és paralimpiai játékokat rendező városnak képviselnie kell. A paralimpia nem csupán sportesemény: lehetőség arra is, hogy a fogyatékos emberek láthatósága, társadalmi elfogadottsága és a mindennapi élet akadálymentessége hosszú távon is erősödjön."

Szabó László, az MPB elnöke hangsúlyozta: Magyarország már számtalanszor bizonyította, hogy képes a világ legnagyobb sporteseményeinek magas színvonalú megrendezésére.

„Mi pedig készen állunk arra, hogy minden tudásunkkal és tapasztalatunkkal hozzájáruljunk ahhoz, hogy egyszer a paralimpiai láng is fellobbanjon Budapesten" – mondta.

A paralimpia a világ egyik legnagyobb sporteseménye: a 2028-as Los Angeles-i eseményen várhatóan 4480 sportoló vesz részt mintegy 165 nemzet képviseletében, 23 sportágban, 560 versenyszámban. A 2024-es párizsi paralimpián a magyar csapat 15 érmet – öt aranyat, hat ezüstöt és négy bronzot – szerzett, és az éremtáblázat 26. helyén végzett.

„Az MPB tehát támogat minden olyan együttműködést a főváros, a Magyar Olimpiai Bizottság, a kormány, a sport és a civil társadalom szereplői között, amely közelebb visz ahhoz, hogy Budapest és Magyarország egyszer alkalmas és méltó házigazdája legyen az olimpiai és a paralimpiai játékoknak" – áll a szerdai közleményben.

Magyarország mellett hat ország – India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország – jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként.

A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatukat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB aztán szűkíti a kandidálók számát és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is.

A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Paralimpiai Bizottság: készen állunk, hogy a paralimpiai láng is fellobbanjon Budapesten

budapest

olimpia

paralimpia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Gyökeresen átalakítja a gazdaságot az AI, de iszonyatos pénzbe kerül

Gyökeresen átalakítja a gazdaságot az AI, de iszonyatos pénzbe kerül

Akár kétezer milliárd dollárra is értékelhetik az Anthropic mesterségesintelligencia-céget, ha megvalósul a tervezett tőzsdei bevezetés. A debütáláshoz készült ismertető azonban arra is rávilágít, milyen csillagászati költségei lesznek a világgazdaságot gyökeresen átformáló technológiának.
Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Ezt maga a kormányfő jelentette be Facebook-oldalán. Mint írja, nem tett panaszt az eljárás ellen. A 2024-es telefonlopási ügyről van szó, amely miatt Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség.
 

„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

Zajlik a rendkívül hosszú kormányülés, Magyar Péter fontos részleteket osztott meg

Ügyészség: Seszták Miklóst megfelelő jogi alappal figyelték meg

Vitézy Dávid: újraindítja a Diákváros-projektet a kormány

Gyermekvédelmi bizottság: azonnali, 25 százalékos béremelést kér az ágazat

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Miért köhögaz ország: járvány vagycsak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A kötvényhozamok miatt megijedtek a befektetők, eséssel zártak a tőzsdék

A kötvényhozamok miatt megijedtek a befektetők, eséssel zártak a tőzsdék

Európában negatív hangulatban telik a kereskedés. Délelőtt megütötték az eurót, és meredeken emelkedni kezdtek a francia hozamok is, miután az EKB egyik döntéshozója bemondta, hogy a francia helyzet nem olyan, hogy a jegybanknak be kéne adatkoznia. Idehaza különösen az OTP teljesít rosszul, a bankrészvény közel 3 százalékos mínuszban áll szerda délután. Az emelkedő kötvényhozamok és az erősödő dollár miatt közben pedig a fémek is nagy nyomás alá kerültek, melynek eredményeként az arany és az ezüst is augusztus eleje óta nem látott szintekre zuhant vissza. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten, 2026-ban

A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/41. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, her lawyer says

US death row inmate Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, her lawyer says

Pike, who murdered Colleen Slemmer in 1995, has a "long road to recovery" after regaining consciousness, according to her legal team.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 21:36
Fura számok: csak egyetlen egyezés volt a lottón
2026. október 7. 21:36
Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen
×
×