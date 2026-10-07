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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Zajlik a rendkívül hosszú kormányülés, Magyar Péter fontos infókat osztott meg

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ELŐZMÉNYEK

A kormányfő elárulta, miről tárgyalnak az éjszakába nyúló ülésen szerdán.

„Zajlik a szokás szerint estébe nyúló kormányülés. Tárgyalunk a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szerda délután.

Előzőleg a múlt hétvégén kihelyezett kétnapos kormányülést tartottak, ezután kedden jelentette be Magyar Péter: a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről. Ezeket a javaslatokat már társadalmi egyeztetésre is bocsátották, így bárki elmondhatja róluk a véleményét.

  • 100 ezer forint lesz a kata tételes adója, ennél is kedvezőbb kivételekkel.
  • 1 milliárd forint fölött 1 százalék lesz a vagyonadó, 100 milliárd fölött 1,5 százalék.

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Kezdőlap    Belföld    Zajlik a rendkívül hosszú kormányülés, Magyar Péter fontos infókat osztott meg

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Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
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