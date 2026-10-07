Zajlik a rendkívül hosszú kormányülés, Magyar Péter fontos infókat osztott meg

„Zajlik a szokás szerint estébe nyúló kormányülés. Tárgyalunk a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szerda délután.

Előzőleg a múlt hétvégén kihelyezett kétnapos kormányülést tartottak, ezután kedden jelentette be Magyar Péter: a kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről. Ezeket a javaslatokat már társadalmi egyeztetésre is bocsátották, így bárki elmondhatja róluk a véleményét.