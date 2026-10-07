Mikel Arteta lett a Premier League legjobban fizetett edzője

Mikel Arteta ígéretet tett arra, hogy „ez még csak a kezdete” annak, amit az Arsenal menedzsereként elérhet, miután új, hosszú távú szerződést írt alá. Amennyiben kitölti a megállapodás idejét, több mint egy évtizedig irányíthatja majd a klubot.

A hírek szerint a spanyol szakember négy évre szóló szerződést kötött, amely szezononként több mint 20 millió fontos fizetést biztosít számára, ezzel pedig ő lesz a Premier League legjobban fizetett menedzsere. Ez jelentős fizetésemelés, amellyel a legutóbbi sikereit ismeri el a klub: az Arsenal – három egymást követő ezüstérmes helyezés után – véget vetett a bajnoki címre való, 22 évig tartó várakozásnak.

Arteta – aki 2019 decemberében vette át a csapat irányítását Unai Emerytől – Pep Guardiola távozása óta a leghosszabb ideje hivatalban lévő menedzser a Premier League-ben. Miután az előző szezonban tizenegyespárbajban elveszítette a Bajnokok Ligája-döntőt a Paris Saint-Germain ellen, a 44 éves szakember újabb sikereket tűzött ki célul: egy győztes korszakot szeretne megélni az Arsenalnál, ahol korábban Arsène Wenger irányítása alatt csapatkapitányként is szolgált.

„Megtiszteltetés, hogy elkötelezem magam a klub jövője mellett, és továbbra is olyan kivételes emberekkel dolgozhatok együtt, akik a legjobbat akarják az Arsenalnak – mondta Arteta. – Ez a klub egyedülálló, a karaktere és az az érzés, amelyet kivált az emberből és kiváltságosnak érzem magam, hogy folytatódhat a közös utunk. Már különleges köteléket alakítottunk ki, és olyan emlékeket szereztünk, amelyek egy életre szólnak; a legizgalmasabb pedig az, hogy ez még csak a kezdete annak, amit együtt elérhetünk.

Büszkeséggel tölt el ez a pillanat engem és a családomat is. Érzem a fantasztikus szurkolóink szeretetét és tiszteletét, és cserébe én is – mi is – ugyanígy viszonyulunk hozzájuk.”

Arteta korábbi – az idei szezon végén lejáró – szerződése sajtóhírek szerint évi 10 millió fontos alapfizetést, valamint a Bajnokok Ligájába való bejutás esetén járó 5 millió fontos bónuszt tartalmazott. Az új, 2030 júniusáig szóló megállapodás megerősíti pozícióját a világ legjobban fizetett edzői között. Edzői stábja szintén meghosszabbította szerződését.

„Hihetetlen utazás volt az eddigi, és izgatottan várjuk, mit tartogat még számunkra ez a különleges kapcsolat – nyilatkozták az Arsenal társelnökei, Stan és Josh Kroenke. – A múlt szezon felejthetetlen fejezet volt az Arsenal történetében; olyan emlékeket szereztünk, amelyek egy életre szólnak. Eltökéltek vagyunk abban, hogy az elkövetkező években még sok hasonlót teremtsünk. Különleges kötelék fűz minket Mikelhez. Rendkívül büszkék vagyunk mindarra, amit a 2019-es klubhoz való visszatérése óta elértünk. Mélyen érti az Arsenal értékeit, és szívén viseli azokat. Pontosan tudja, mit jelent ez a klub az összes hozzá kötődő ember számára, és elkötelezett amellett, hogy a közösen elért eredményekre építve folytassa a munkát.”