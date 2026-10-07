Ókovács Szilveszter vitatja a kritikákat az Operaház és a belettos ügyek kapcsán is

A vizsgálatot kezdeményező Táncművészeti Bizottság többek között Ókovács Szilveszter nyilvános kijelentéseit és a balettművészek munkakörülményeit is vizsgálatra javasolja – hangzott el a Kossuth rádióban. A kulturális minisztériumnak küldött levelében a bizottság azt írta, hogy az elmúlt hónapokban hozzá eljuttatott petíciók, beadványok és egyéb anyagok alapján indokolt lehet annak vizsgálata, hogy az Operaház vezetésének egyes megnyilvánulásai és gyakorlatai megfelelnek-e az intézmény etikai szabályainak. A bizottság elnöke, Nagy Zoltán szerint Ókovács Szilveszter főigazgató és Solymosi Tamás balettigazgató felelősségét is vizsgálni kellene.

A főigazgató az interjúban azt mondta: az Operaházat érő kritikák között „ferdítések, csúsztatások, ténybeli hamis állítások” vannak. Cáfolta többek között azt az állítást, hogy 2009 óta nem történt érdemi béremelés az intézményben. Közlése szerint az Operaház munkatársai jelenleg a 2011-es szinthez képest jelentősen magasabb keresettel rendelkeznek.

Ókovács Szilveszter beszélt az intézmény létszámáról is. Elmondása szerint hivatalba lépésekor több mint kétszázzal kevesebben dolgoztak az Operaházban, mint jelenleg, a balettegyüttes létszáma pedig mintegy 70-80 főről 120-ra nőtt. Szerinte a társulat ma lényegesen több előadást játszik, és több produkció is jelentős közönségérdeklődés mellett fut.

A főigazgató az Operaházban július 30-án megkezdett minisztériumi átvilágításról is beszélt. Elmondása szerint mintegy 200 ezer oldalnyi dokumentumot adtak át a vizsgálat során. Az adatbekérések lezárultak, az összegzés azonban még nem készült el. Ókovács Szilveszter szerint az átvilágítás jelentős terhet ró az intézmény munkatársaira, miközben az Operaház működését és bevételeit is biztosítani kell.

Ókovács Szilveszter az interjúban vitatta, hogy a balettművészek munkakörülményei általánosságban rosszak lennének. Azt mondta, a Magyar Nemzeti Balett nemzetközi műfajt képvisel, ezért szerinte természetes, hogy a társulatban külföldi művészek is dolgoznak. A főigazgató szerint a mostani konfliktusok egy része abból fakad, hogy az elmúlt években megváltozott az együttes művészeti iránya és repertoárja.

A Táncművészeti Bizottság etikai vizsgálatot kezdeményező levele hat nappal ezelőtt vált ismertté. A bizottság a kezdeményezésben az elmúlt hónapokban hozzá eljuttatott anyagokra, köztük petíciókra és kérelmekre hivatkozott, és egyebek mellett Ókovács Szilveszter balettművészekkel kapcsolatos nyilvános kijelentéseit is vizsgálná. A bizottság álláspontja szerint ezek felvethetik az Operaház etikai kódexének sérelmét. A Telex.hu kedden azt írta, hogy a levél szerint a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter több alkalommal fogalmazott meg minősítést nyilvános felületeken magyar balettművészekkel szemben, ezek pedig egzisztenciálisan is fenyegetők voltak az érintettek számára a vezető hatalma, valamint saját múltbeli tapasztalataik és az intézmény monopolhelyzete miatt.

A mostani konfliktus előzménye, hogy szeptember 10-én ifj. Harangozó Gyula nyilvánosságra hozott egy, a balettművészekhez intézett felhívást. A kezdeményezés aláírói azokat a kollégákat szólították fel, akik az elmúlt 15 évben a balettigazgatóval együttműködve részt vettek művészek elleni, általuk lejárató pereknek nevezett eljárásokban. Azt kérték, hogy ne vállaljanak pozíciót, megbízást vagy közfeladatot az Operaházban. A felhívást a dokumentum szerint több mint száz balettművész támogatta.

A kezdeményezéshez kapcsolódóan ifj. Harangozó Gyula szeptember 12-én nyílt levélben reagált Ókovács Szilveszternek. Ebben hangsúlyozta, hogy a felhívást nem kizárólag ő jegyzi, hanem közel száz, részben kitüntetett és nemzetközileg elismert magyar táncművész írta alá. Harangozó Gyula kifogásolta a főigazgató kommunikációjának stílusát, és azt állította, hogy az Operaház a korábbi, balettművészeket érintő munkaügyi pereket kivétel nélkül elveszítette, ezzel több százmilliós kárt okozva az intézménynek és az adófizető állampolgároknak.