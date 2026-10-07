Vezetőedzőként védene címet Andrásfi Tibor, fia olimpiai bajnok csapatával

Mindkét szakágban új vezetőedző kezdte meg a munkát a hónap elején. A női kardozókat Dávid László, Battai Sugár mestere irányítja, míg a férfi párbajtőrözőket idősebb Andrásfi Tibor vezeti. A lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása során Boczkó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással fogadták el a magyar szövetség elnökségi ülésén.

„Dávid László volt az egyedüli és az egyik legalkalmasabb jelentkező, a szakmai anyaga és az eredményei alapján a pozícióra, nem mellékesen a többszörös világbajnok Battai Sugár edzője, aki a legeredményesebb versenyzőnk volt idén” – indokolta a kinevezést a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban.

Boczkó Gábor hozzátette, hogy több utánpótlás válogatott tanítványa mellett, mint megbízott edző, Dávid László már segítette a világbajnok női kard csapatunkat.

A férfi párbajtőrben már többen jelentkező közül végül id. Andrásfi Tiborra esett a választás. „A korábbi kadett-keretedző – ifjabb Andrássy Tibor édesapja és edzője – gyakorlatilag az olimpiai bajnok csapatot 14 éves kora óta ismeri. Utazott velük minden tornára, világkupára. Reméljük, hogy ez az ismeretség és tudás pozitív eredményeket jelent majd a csapatnál” – sorolta a szövetségi kapitány.

Minimális elvárás az olimpiai érem

Meglátása szerint egyik szakágnak se könnyebb a helyzete, de mindkét csapatnál a legfontosabb cél, hogy az olimpián érmes legyen. A címvédő olimpiai bajnok férfi csapatnak a kvalifikáció lesz az első lépése, a hölgyeknek egy kicsit könnyebb lehet a kvóta szerzés.

„A legerősebb szakágakról beszélünk, akiknek a sikeres kvalifikáció után az éremszerzés lesz a legkisebb célja” – hangsúlyozta a vívóválogatott szövetségi kapitánya.

A cikk alapjáult szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.