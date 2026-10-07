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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Sóvágó Lajos

Infostart / MTI

Az angol Leeds Gymnastics honlapjának gyászjelentése szerint a klub korábbi vezetőedzője rövid betegség után, 73 éves korában, szombaton hunyt el.

Sóvágó Lajos korábban az Újpesti Dózsa és a KSI szakvezetőjeként tevékenykedett, majd 1990 januárjától összesen 26 éven át dolgozott Leedsben, ahol olyan új szakmai irányvonalat és jövőképet alakított ki, amit a mai napig követnek a tornaklubnál. A kezdetektől fogva részt vett az országos szintű munkában is, valamint jelentős szerepet játszott az edzésmódszerek reformjában.

Több külföldi edzővel közösen építette fel az 1990-es évektől kezdve az angol tornát a mai szintre. Tevékenykedett a felnőtt és az ifjúsági válogatott mellett, az edzőtovábbképzések, az úgynevezett World Class program első számú konzultánsa volt, és egyetemi tanárként a jelenlegi Brit Torna Szövetség teljes vezetését tanította – írta róla korábban a magyar szövetség honlapja.

Ő alakította ki a tornászok leedsi központját és a klub teljes, egymásra épülő utánpótlásrendszerét, így Angliában 14 egyesület vette át ugyanazt a szisztémát. A tornaösztöndíj bevezetése is a nevéhez fűződik. A leedsi torna a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpián ért a csúcsra, ahol a Sóvágó által kialakított rendszerben felnőtt Nile Wilson bronzérmes lett nyújtón - fűzték hozzá.

„Nagyon sok edző és versenyző nőtt fel azon a szisztémán, amit Angliába vittem. Az 1990-es évektől kezdve több kollégámmal együtt az angol torna felemelkedésén dolgoztunk. Az angol férfiak ma már csapattal az abszolút élvonalhoz tartoznak, és több olimpiai aranyérmük is van” – nyilatkozta 2017-ben.

A nemzetközi bíróként is tevékenykedett szakember Hidvégi Vid felkészülését is irányította Leedsben, a magyar tornász abban az időszakban jutott döntőbe lólengésben a 2012-es londoni olimpián.

Sóvágó 2017-től egy évig irányította a magyar férfiválogatottat.

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