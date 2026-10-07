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Nyitókép: Pixabay

A költségvetésről is tárgyal a kormány – a nap hírei

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A jövő évi költségvetésről is tárgyal szerdai ülésén a kormány, Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégeit érintő visszaéléseket tárt fel a kormány, újabb szankciókról állapodtak meg Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai – a nap legfontosabb hírei.

Egyebek mellett a jövő évi költségvetésről tárgyal szerdai ülésén a kormány – derül ki a miniszterelnök posztjából. Magyar Péter azt írta: az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is szó van.

Elfogadja a kormány döntését az autópálya-szerződések felmondásáról a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a „Mészáros-Szíjj tandem” kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót.

Olyan, Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégeit érintő visszaéléseket tárt fel a kormány, amelyek alapján a jövőben akár el is tilthatják majd a vállalkozásaikat a részvételtől az építőipari közbeszerzéseken – mondta az építési és közlekedési miniszter a 24.hu Della podcastjében. Vitézy Dávid közölte: ezekben az ügyekben a következő hetekben várhatóak majd bejelentések.

Már öt gyanúsítottja van az aranykonvoj-ügynek – közölte a Kontrollal Központi Nyomozó Főügyészség. Kilétüket nem árulták el. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy Hajdú Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi vezetőjét gyanúsították meg az ügyben.

Nyomoz az augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az eljárás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indították.

Kihallgatták a miniszterelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen a telefonlopás vádja ügyében. Magyar Péter Facebook-oldalán azt írta, rövid vallomást tett és nem ismerte el a bűncselekményt. A fejleményekről pedig később tájékoztat.

Holnap folytatódik az egyeztetés a szociális szféra és a kormány között a bérfelzárkóztatásról. Az érdekképviseletek 25 százalékos béremelést és jobb munkakörülményeket várnak.

A szakemberhiány enyhítése érdekében, tűzoltásként minimum 25 százalékos azonnali béremelést tart szükségesnek a szociális és gyermekvédelmi szektorban a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke.

Még az idén a parlament elé kerül a gyermekvédelemről szóló jogszabály módosítása – mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak konferenciáján. Gyurkó Szilvia arról is beszélt, hogy várhatóan hamarosan megérkezik a tárcához annak a 9,5 milliárd forintnak egy része, amit a gyermekvédelem problémáinak kezelésére kértek a kormánytól.

Visszautasította a Magyar Állami Operaházat ért kritikákat az intézmény főigazgatója. Ókovács Szilveszter a Kossuth rádióban azután nyilatkozott, hogy a Táncművészeti Bizottság múlt héten etikai vizsgálatot kezdeményezett az Operaház és a balettegyüttes működésével kapcsolatban a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál.

Befejezte a honvédség a paksi Duna-mederben végzett munkálatokat az atomerőműnél – közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz tájékoztatása szerint csaknem ezer katona több mint 28 ezer munkaórában dolgozott a feladaton, 145 technikai eszköz bevonásával. Több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be.

Kétharmados a támogatottsága egy feltételezett 2036-os budapesti olimpiának a Medián friss közvélemény-kutatása szerint. A kutatás a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült.

Újraválasztották a Magyar Művészeti Akadémia elnökének Turi Attilát. Az elnöki posztra Turi Attilának egy kihívója volt, Zoboki Gábor építészmérnök.

Az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot az Európai Bizottság a Mol egyik horvátországi jogvitája miatt. Brüsszel álláspontja szerint az

uniós jog alapján a magyar cég és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választottbíróság előtt rendezni. A Mol ezt vitatja és az ítélet végrehajtását várja Horvátországtól.

Megköszönte Magyarországnak ukrán külügyminiszter, hogy zöld utat adott Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatásához. Andrij Szibiha azt írta: Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé.

Újabb szankciókról állapodtak meg Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai. A büntetőintézkedések újabb 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak.

Az Iránnal vívott háború befejezésének egyik feltétele, hogy Teherán jelentősen csökkentse urándúsítási kapacitását – jelentette ki az amerikai alelnök. J. D. Vance a Reutersnak azt mondta: ha Irán valóban nem akar atomfegyvert előállítani, nincs szüksége 60 százalékos dúsítású uránra.

Justina Shiroka-Pulát választotta Koszovó új elnökévé a pristinai parlament, közvetlenül az alkotmányos határidő lejárta előtt. A 120 tagú törvényhozásban 81 képviselő támogatta az elnököt, eggyel több a szükségesnél.

Egy francia és egy japán tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat, egy százéves rejtély megoldásáért. Henri B. Kagan és Szoai Kenszo az egyes, élethez nélkülözhetetlen molekulák aszimmetriájának kialakulását kutatta.

Meghalt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke. A Magyar Hírlap egykori újságírója, a Kossuth rádió Krónikájának korábbi műsorvezetője a kilencvenes évek közepétől részt vett a TV2 alapításának előkészítésében és 2004-ig töltötte be az elnöki pozíciót. Pintér Dezső 77 éves volt.

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Kezdőlap    Napinfo    A költségvetésről is tárgyal a kormány – a nap hírei

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