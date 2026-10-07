„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

Az ügyészség közleménye szerint „Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.” Az úgynevezett telefonlopási ügyről van szó.
Az ügyészség a következő közleményt adta ki Magyar Péter miniszterelnök szerda esti kihallgatása után:
„A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítást közölt dr. Magyar Péterrel
Mentelmi jogának felfüggesztését követően a nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki dr. Magyar Pétert a lopás vétsége miatt indult büntetőügyben.
A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes 2026. szeptember 22-én indítványt tett dr. Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Az Országgyűlés 2026. szeptember 28-án felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát.
Ezt követően 2026. október 7-én a nyomozó főügyészség dr. Magyar Pétert gyanúsítottként hallgatta ki.
Dr. Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.
További adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Az ügyészségi tájékoztatás minden esetben, így jelen ügyben is követő jellegű, ennek megfelelően csak a már megtörtént eljárási cselekményekről nyilatkozunk. Erre tekintettel az eljárásban tervezett további nyomozati cselekményekről és azok várható időpontjáról a nyilvánosságot előre nem tájékoztatjuk” – írta az ügyészség.
Nyilván a „telefonlopási” ügyről van szó, amely miatt az ügyészség egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a tízmilliárdos korrupciós ügy, illetve a 17 milliárdos NKA-botrány miatt meggyanúsított Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal, az Orbán-kormány volt minisztereivel.
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