ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.47
usd:
326.3
bux:
141308.07
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az Országházban 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ügyészség közleménye szerint „Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.” Az úgynevezett telefonlopási ügyről van szó.

Az ügyészség a következő közleményt adta ki Magyar Péter miniszterelnök szerda esti kihallgatása után:

„A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítást közölt dr. Magyar Péterrel

Mentelmi jogának felfüggesztését követően a nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki dr. Magyar Pétert a lopás vétsége miatt indult büntetőügyben.

A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes 2026. szeptember 22-én indítványt tett dr. Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Az Országgyűlés 2026. szeptember 28-án felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát.

Ezt követően 2026. október 7-én a nyomozó főügyészség dr. Magyar Pétert gyanúsítottként hallgatta ki.

Dr. Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő.

További adat az ügyben jelenleg nem közölhető. Az ügyészségi tájékoztatás minden esetben, így jelen ügyben is követő jellegű, ennek megfelelően csak a már megtörtént eljárási cselekményekről nyilatkozunk. Erre tekintettel az eljárásban tervezett további nyomozati cselekményekről és azok várható időpontjáról a nyilvánosságot előre nem tájékoztatjuk” – írta az ügyészség.

Nyilván a „telefonlopási” ügyről van szó, amely miatt az ügyészség egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a tízmilliárdos korrupciós ügy, illetve a 17 milliárdos NKA-botrány miatt meggyanúsított Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal, az Orbán-kormány volt minisztereivel.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

legfőbb ügyészség

közlemény

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fejérdy Gergely: nem véletlen, hogy a radikális pártok tudtak a leginkább megerősödni az utóbbi években Franciaországban

Fejérdy Gergely: nem véletlen, hogy a radikális pártok tudtak a leginkább megerősödni az utóbbi években Franciaországban

A francia középiskolások tiltakozása már 250 ezres demonstrációsorozattá nőtte ki magát, és a teljes társadalom elégedetlensége is fűti az akciót. Hosszú ideje nem volt ilyen súlyos tiltakozás a közoktatásban, amely mögé mára politikai erők is felsorakoztak. Emmanuel Macron francia elnök népszerűsége mélyponton áll. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Fejérdy Gergely elemezte a helyzetet az InfoRádióban.
Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Ezt maga a kormányfő jelentette be Facebook-oldalán. Mint írja, nem tett panaszt az eljárás ellen. A 2024-es telefonlopási ügyről van szó, amely miatt Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség.
 

„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

Zajlik a rendkívül hosszú kormányülés, Magyar Péter fontos részleteket osztott meg

Vitézy Dávid: újraindítja a Diákváros-projektet a kormány

Gyermekvédelmi bizottság: azonnali, 25 százalékos béremelést kér az ágazat

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Miért köhögaz ország: járvány vagycsak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keményen üzent Európának Trump jobbkeze, de egy kínos ügyről egyetlen szót sem ejtett

Keményen üzent Európának Trump jobbkeze, de egy kínos ügyről egyetlen szót sem ejtett

Marco Rubio amerikai külügyminiszter európai körútjának athéni állomásán a NATO-tagállamok védelmi kiadásainak növelését, valamint a migráció visszaszorítását célzó szorosabb együttműködést szorgalmazta. Látogatása során az Akropolisz előtt tartott beszédében a nyugati civilizáció védelmének fontosságára is felhívta a figyelmet - írja a New York Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed

Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed

Noha a legtöbben középkori járványként ismerik a pestist, a betegség ma sem tűnt el nyomtalanul.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, her lawyer says

US death row inmate Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, her lawyer says

Pike, who murdered Colleen Slemmer in 1995, has a "long road to recovery" after regaining consciousness, according to her legal team.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 20:56
Megszólalt a Magyar Helsinki Bizottság a bilincses, vezetőszáras letartóztatások ügyében
2026. október 7. 20:06
Gyermekvédelmi bizottság: azonnali, 25 százalékos béremelést kér az ágazat
×
×