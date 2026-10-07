Ukrán külügyminiszter: köszönet Magyarországnak a „zöld útért”

„Ma COREPER-szinten (az uniós tagállamok állandó képviselőinek szintjén) a magyar fél zöld utat adott a belső piac, valamint a versenyképesség és befogadó növekedés klaszterekre vonatkozó tárgyalási álláspontoknak” – fogalmazott Szibiha. „Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé” – emelte ki.

Szibiha külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének. „Köszönöm, Orbán Anita, a csapatmunkát, amely egyaránt szolgálja mind baráti népeink, mind pedig egy erős Európa érdekeit!” – írta.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban

az ukrán parlamentben benyújtották és az illetékes bizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza.

Szerhij Babak, a parlament oktatási bizottságának elnöke korábban kijelentette, hogy a kezdeményezés az Ukrajna őshonos népeihez, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek oktatási jogait hivatott rendezni, amelyek nyelvei az Európai Unió hivatalos nyelvei, továbbá az indítvány az európai integrációs kötelezettségvállalások egy fontos részének teljesítését szolgálja.