Fura számok: csak egyetlen egyezés volt a lottón

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 7-én megtartott 41. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 1 (egy)
- 6 (hat)
- 10 (tíz)
- 12 (tizenkettő)
- 14 (tizennégy)
- 17 (tizenhét)
- 33 (harminchárom)
Második számsorsolás:
- 9 (kilenc)
- 11 (tizenegy)
- 19 (tizenkilenc)
- 20 (húsz)
- 29 (huszonkilenc)
- 31 (harmincegy)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 499 575 forint;
- 5 találatos szelvény 2200 darab, nyereményük egyenként 9535 forint;
- 4 találatos szelvény 31 118 darab, nyereményük egyenként 2965 forint.
A következő sorsoláson a főnyeremény 285 millió forint lesz.