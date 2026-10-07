Fura számok: csak egyetlen egyezés volt a lottón

Európában negatív hangulatban telik a kereskedés. Délelőtt megütötték az eurót, és meredeken emelkedni kezdtek a francia hozamok is, miután az EKB egyik döntéshozója bemondta, hogy a francia helyzet nem olyan, hogy a jegybanknak be kéne adatkoznia. Idehaza különösen az OTP teljesít rosszul, a bankrészvény közel 3 százalékos mínuszban áll szerda délután. Az emelkedő kötvényhozamok és az erősödő dollár miatt közben pedig a fémek is nagy nyomás alá kerültek, melynek eredményeként az arany és az ezüst is augusztus eleje óta nem látott szintekre zuhant vissza. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.