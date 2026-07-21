Jövő héten vesznek búcsút Szolnoki Pétertől

Szombaton jött a hír, hogy elhunyt a Bon-Bon zenekar énekese. Az együttes honlapján a család és Török Tamás, a Bon-Bon alapítója hétfőn közölte: Szolnoki Péter búcsúztatására július 27-én, hétfőn 15 órakor kerül sor a biatorbágyi katolikus temetőben.

„Kérjük mindazokat, akik szerették Petit, tisztelték a tehetségét, és akiket megérintett a hangja, hogy kísérjék el őt utolsó útjára egy szál fehér virágot magukkal hozva” – írták, néhány praktikus információval is szolgálva a szertartásra érkezők számára.