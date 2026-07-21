ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.92
usd:
317.03
bux:
0
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Jövő héten vesznek búcsút Szolnoki Pétertől

Infostart

Az énekes tisztelőihez is kéréssel fordult együttese.

Szombaton jött a hír, hogy elhunyt a Bon-Bon zenekar énekese. Az együttes honlapján a család és Török Tamás, a Bon-Bon alapítója hétfőn közölte: Szolnoki Péter búcsúztatására július 27-én, hétfőn 15 órakor kerül sor a biatorbágyi katolikus temetőben.

„Kérjük mindazokat, akik szerették Petit, tisztelték a tehetségét, és akiket megérintett a hangja, hogy kísérjék el őt utolsó útjára egy szál fehér virágot magukkal hozva” – írták, néhány praktikus információval is szolgálva a szertartásra érkezők számára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Jövő héten vesznek búcsút Szolnoki Pétertől

kultúra

búcsúztatás

szolnoki péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezért bojkottoltálta az UEFA elnöke a világbajnoki döntőt

Ezért bojkottoltálta az UEFA elnöke a világbajnoki döntőt
Nemzetközi sajtójelentések szerint Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke a FIFA elleni tiltakozása miatt nem vett részt a vasárnapi világbajnoki döntőn. A szakember számos Infantino-féle kezdeményezést is határozottan ellenez. Az európai viadalokon nagyon más szabályok (és vb-parkolóhelynyi jegyárak) lesznek életben, mint a vb-n.
Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá.
 

Felmérés: megosztotta az országot Polgár Judit államfői jelölése

Magyar Péter: „sajnálom, a felelősség engem terhel”

Megszólalt a Fidesz Polgár Judit döntése után

Reagált a KDNP Polgár Judit bejelentésére

VIDEÓ
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.21. kedd, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Az elmúlt napokban több intenzív orosz csapás is érte az odesszai kikötővárost, 24 órán belül hárman haltak meg a településen. Mihailo Fedorov ukrán védelmi miniszter visszatérhet a védelmi tárca élére, tegnap Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok nyilvánosan is bocsánatot kért a konfliktusuk miatt. A fronton az orosz csapatok Limant, Kosztyantynivkát, Dobropiliját szorongatják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Darázscsapda házilag: így készíts hatékony csapdát egyszerű, otthoni eszközökből

Darázscsapda házilag: így készíts hatékony csapdát egyszerű, otthoni eszközökből

Tudtad, hogy pár perc alatt, otthoni eszközökből is készíthetsz hatékony darázscsapdát? Mutatjuk a legjobb módszert és csalikat lépésről lépésre.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump slaps 50% tariffs on Canada and Carney vows to 'intensify' trade talks

Trump slaps 50% tariffs on Canada and Carney vows to 'intensify' trade talks

The duties mark a major escalation in trade tensions between the North American neighbours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 19. 19:40
Für Anikó: „Egy süllyedő hajón vagyunk, mégis egymást püföljük” – interjú
2026. július 19. 14:19
Mundruczó Kornél életműdíjas – videó
×
×