Itt lehet kiszámolni az ökológiai lábnyomot

Közleményük szerint az alkamazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Ennek ismeretében a fejlesztési célok meghatározása is egyszerűbb, ami nem csupán fenntarthatósági szempontból fontos, hiszen az energiafelhasználás, a közlekedés, az erőforrás-gazdálkodás vagy a hulladéktermelés a versenyképességet is befolyásolja – indokolták a fejlesztés létrehozását.

A BGE kalkulátora több év kutatómunka eredménye, tesztelése 2019-ben kezdődött. Működése a világon egyedülálló módon a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapján számszerűsíti a környezetterhelésüket. Ennek csökkenésére egyszerű, alacsony költségű intézkedések is alkalmasak, az üzemeltetési költségeket a tudatosabb energiafelhasználás, az útvonalak optimalizálása vagy a digitalizálás is mérsékelheti – hangsúlyozták.

Az alkalmazást a Budapest Global Vállalati Klímasprint résztvevői ingyen használhatják, a novemberig tartó programot a BGE szakmai partnerként segíti. A regisztrációs felület itt érhető el.