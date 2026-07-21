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Nyitókép: Pixabay.com

Itt lehet kiszámolni az ökológiai lábnyomot

Infostart

Tudományos alapokon álló ökológiailábnyom-kalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) kutatói.

Közleményük szerint az alkamazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Ennek ismeretében a fejlesztési célok meghatározása is egyszerűbb, ami nem csupán fenntarthatósági szempontból fontos, hiszen az energiafelhasználás, a közlekedés, az erőforrás-gazdálkodás vagy a hulladéktermelés a versenyképességet is befolyásolja – indokolták a fejlesztés létrehozását.

A BGE kalkulátora több év kutatómunka eredménye, tesztelése 2019-ben kezdődött. Működése a világon egyedülálló módon a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapján számszerűsíti a környezetterhelésüket. Ennek csökkenésére egyszerű, alacsony költségű intézkedések is alkalmasak, az üzemeltetési költségeket a tudatosabb energiafelhasználás, az útvonalak optimalizálása vagy a digitalizálás is mérsékelheti – hangsúlyozták.

Az alkalmazást a Budapest Global Vállalati Klímasprint résztvevői ingyen használhatják, a novemberig tartó programot a BGE szakmai partnerként segíti. A regisztrációs felület itt érhető el.

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tudomány

ökológiai lábnyom

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Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
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Ma is elsősorban az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők világszerte, illetve a felpörgő második negyedéves gyorsjelentési szezon mozgatja még a tőzsdéket. Ezeken felül fontos gazdasági adatok is jönnek ma: az euróövezetből az EKB banki hitelezési felmérése érkezik, amely a hitelkínálati feltételek szigorodását vagy lazulását és a hitelkeresletet térképezi fel, így a monetáris transzmisszió állapotának egyik legfontosabb visszajelzése. Ezt követi a német és az euróövezeti ZEW gazdasági hangulatindex, amely az elemzők és intézményi befektetők várakozásait méri, és előretekintő mutatóként érzékenyen jelzi a konjunktúra fordulópontjait. Ázsiában felemás kereskedést láthattunk, Európában vegyes a kép. A magyar tőzsde viszont az OTP-nek köszönhetően felülteljesít; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.

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