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Magyar Péter miniszterelnök a sajtó képviselõi számára meghirdetett bejáráson a Karmelita kolostorban 2026. május 16-án. A hétvégén az elõre regisztrált érdeklõdõk is megtekinthetik a Karmelita kolostort vezetett látogatáson.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter: „sajnálom, a felelősség engem terhel”

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Magyar Péter hétfőn este a Facebook-oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését.

A kormányfő közölte, „Ma egyeztetést folytattam Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával. Judit elmondta, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem vállalja a jelöltséget. Sajnálom, de tisztelettel tudomásul veszem a döntését”.

Hozzátette, „Köszönöm neki, hogy komolyan vette a felkérést! Köszönöm a nyitottságát, az egyenes beszédét és azt a méltóságot, amellyel ezt a helyzetet kezelte. Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez. A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel.”

Megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést, és megjegyezte, „Köszönjük, amit a magyar nemzetért tett”.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: „sajnálom, a felelősség engem terhel”

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Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
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