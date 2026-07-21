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Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Támadás a román partoknál, a Fekete-tengeren is zajlik a háború

Infostart / MTI

Cseppfolyósított gázt szállító, libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás keddre virradó éjszaka a Fekete-tengeren, a román partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre (37 kilométerre).

Nicusor Dan román államfő a Facebook-oldalán jelentette be a hírt. A román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) két hajója a Gas Lisbon nevű tanker teljes legénységet kimenekítette, közöttük három égési sérüléseket szenvedett tengerészt. Egy vontatóhajót is a helyszínre küldtek, hogy csökkentsék a veszélyt, amelyet a támadás nyomán megsérült, szabadon sodródó hajó jelent a hajózás biztonságára.

Az elnök szerint a súlyos incidens az Oroszország által Ukrajna ellen indított illegális agresszív háborúval hozható összefüggésbe. A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot a felelősség megállapítása, az okok és körülmények tisztázása érdekében.

A román média szerint

a feltehetően dróntámadásban megsérült 120 méter hosszú, 2002-ben épült Gas Lisbon az egyiptomi Alexandriából tartott az ukrajnai Reni folyami kikötő felé, fedélzetén több mint 3790 tonna propánnal.

A hajó nem sokkal éjfél után adott le vészjelzéseket, miután egy robbanás következtében tűz keletkezett a fedélzeten. A hajót Sulina térségében érte találat, mielőtt a Duna-delta Sulina-ágán megközelíthette volna az ukrajnai folyami kikötőt.

A hajó 17 tagú legénységét a román katasztrófavédelem vette át és Tulcsára (Tulcea) szállította. A sérültek testük 10-15 százalékán szenvedek égési sérüléseket, őket Tulcsán szállították kórházba.

A román hírtelevíziók által megszólaltatott katonai szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a támadás Románia fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében történet, nem a partvonaltól 12 tengeri mérföldes (22,2 kilométeres) sávot magába foglaló felségvizeken, amelyek felett az ország teljes körű szuverenitással bír.

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Kezdőlap    Külföld    Támadás a román partoknál, a Fekete-tengeren is zajlik a háború

románia

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