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Nyitókép: ügyészség

Hamis euró bankjegyek bukkantak fel

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A Budakörnyéki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette miatt emelt vádat két nővel és egy férfival szemben, akik több helyen is hamis euróval fizettek.

A két nő és a férfi a Pest Vármegyei Főügyészség közlése szerint ismeretlen körülmények között szerzett meg több hamis, 50 és 100 eurós címletű bankjegyet.

A férfi 2025 januárjában egy albertirsai benzinkútra ment tankolni, ahol az üzemanyag árát két hamis 50 eurós címletű bankjeggyel fizette ki. A vádlott még ugyanezen a napon visszatért egy másik autóval is a benzinkútra, amikor a töltőállomás vezetője számonkérte a hamis pénzzel történő fizetés miatt. A férfi közölte, hogy kimegy a gépjárművéhez és hoz be forintot, azonban az autóval a helyszínről elhajtott.

A nők 2025 januárjában, Gödöllőhöz közeli településeken két üzletben is vásároltak kisebb értékben árukat; a vádlottak a kasszánál a vételárat hamis 100 eurós címletű bankjeggyel fizették ki. A hamis bankjegyekkel történő fizetésre csak kasszazáráskor derült fény.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség mindhárom embert pénzhamisítás bűntettével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt majd.

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