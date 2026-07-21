Hamis euró bankjegyek bukkantak fel

A két nő és a férfi a Pest Vármegyei Főügyészség közlése szerint ismeretlen körülmények között szerzett meg több hamis, 50 és 100 eurós címletű bankjegyet.

A férfi 2025 januárjában egy albertirsai benzinkútra ment tankolni, ahol az üzemanyag árát két hamis 50 eurós címletű bankjeggyel fizette ki. A vádlott még ugyanezen a napon visszatért egy másik autóval is a benzinkútra, amikor a töltőállomás vezetője számonkérte a hamis pénzzel történő fizetés miatt. A férfi közölte, hogy kimegy a gépjárművéhez és hoz be forintot, azonban az autóval a helyszínről elhajtott.

A nők 2025 januárjában, Gödöllőhöz közeli településeken két üzletben is vásároltak kisebb értékben árukat; a vádlottak a kasszánál a vételárat hamis 100 eurós címletű bankjeggyel fizették ki. A hamis bankjegyekkel történő fizetésre csak kasszazáráskor derült fény.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség mindhárom embert pénzhamisítás bűntettével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt majd.