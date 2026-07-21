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Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

„Butafon”, kulcsok, ruházat – rendkívüli haláleset kapcsán kér segítséget a rendőrség

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Holttestet találtak július 9-én Miskolcon, a Várhegy utca erdős részében. A rendőrség a személyazonosság megállapításához kért segítséget.

Az eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság folytatja rendkívüli haláleset miatt. Mint a police.hu oldalon írták, a helyszíni szemle és az eljárás során beszerzett adatok alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az ügyben végzett intézkedések és adatgyűjtések ellenére az elhunyt személyazonosságát a hatóság eddig nem tudta megállapítani, mivel személyes okmányokat nem tartott magánál.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

Az elhunyt piros és kék színű, „Aerotex” feliratú kabátot viselt, környezetében többek között egy fekete „ in Extenso” márkájú hátizsák, egy „Alcatel” nyomógombos mobiltelefon, egy „Academy, Commitment, Expertise, Passion” feliratú nyakpánton 5 db kulcs, egy fémtokos, kék számlapos, kisméretű karóra, illetve egyéb személyes tárgyak voltak.

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Kezdőlap    Belföld    „Butafon”, kulcsok, ruházat – rendkívüli haláleset kapcsán kér segítséget a rendőrség

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