ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.25
usd:
315.4
bux:
144234.12
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Közeli felvétel egy szúnyogról.
Nyitókép: Unsplash

Rossz hír érkezett a szúnyogirtásokról

Infostart / MTI

A földi kémiai szúnyoggyérítés pusztítja a beporzó rovarokat is.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának (ÖK) munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a Magyarországon alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja - közölte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

Közleményük szerint először végeztek hazánkban kontrollált terepi vizsgálatot arról, hogy a földi szúnyoggyérítés a csípőszúnyogok mellett milyen hatással van más repülő rovarokra. A HUN-REN ÖK kutatóinak eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a beporzó rovarokat is.

A vizsgálat a földi ULV (ultra low volume) módszerre terjedt ki. Ennél a technológiánál nagyon kis mennyiségű rovarirtó szert (Deltametrin) rendkívül finom, ködszerű cseppek formájában juttatnak a levegőbe. A gyérítést rendszerint napnyugta után vagy hajnalban végzik, amikor a szúnyogok a legaktívabbak.

A kutatás különlegessége, hogy külön mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós - például az ázsiai tigrisszúnyog és a koreai szúnyog - fajok esetében. Ez azért fontos, mert a korábbi feltételezések szerint az inváziós fajok kevésbé érzékenyek a hagyományos földi kémiai kezelésekre. Ezek a fajok ugyanis inkább nappal aktívabbak, kisebb területen mozognak, és gyakran védettebb, emberközeli környezetben - sűrű növényzetben, udvarokban, épületek körül - tartózkodnak, ezért az irtószerek is várhatóan kevésbé hatnak rájuk. A vizsgálat eredményei azonban kimutatták, hogy az inváziós és az őshonos fajok egyedszáma rövid távon hasonló mértékben csökkent a kezelések után. Ez arra utal, hogy a jelenlegi földi ULV-eljárás az inváziós szúnyogokra is hat, a hatás nem különíthető el attól, amit az őshonos fajok esetében mértek.

A kutatók megállapították, hogy a kezelt területeken a szúnyogok egyedszáma átlagosan mintegy 45 százalékkal csökkent, a hatékonyság ugyanakkor korántsem volt egységes: egyes helyeken erős, máshol alig kimutatható hatás jelentkezett. A kezelések eredményességét a helyi környezeti tényezők - például a szélviszonyok és a kiinduló szúnyogegyedszám - is befolyásolták.

A vizsgálat másik fontos megállapítása, hogy a földi ULV-kezelések nem szelektívek. A sátorszerű Malaise-csapdákkal gyűjtött minták alapján

a szúnyogok mellett más repülő rovarok egyedszáma is jelentősen visszaesett a kezelt területeken.

A csökkenés különösen a kisebb és közepes méretű rovarcsoportoknál volt erős, és a beporzók - köztük zengőlegyek, méhek és lepkék - is érintettek voltak.

Garamszegi László Zsolt, a HUN-REN ÖK főigazgatója a közleményben kifejtette: az ULV-alapú gyérítés ökológiai kihívást jelent, mert miközben rövid távon csökkenti a szúnyogok számát, hasonló mértékű károkat okoz a repülőrovar-közösségekben is. A főigazgató szerint a jelenlegi gyakorlat átgondolása szükséges, és

a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az integrált szúnyoggyérítésre, különösen a biológiai védekezésre és a tenyészőhelyek felszámolására.

A kutatók kiemelték: a tanulmány célja nem az egyoldalú állásfoglalás, hanem az, hogy objektív, számszerű alapot biztosítson a jövőbeli döntéshozatalhoz és a stratégiák kidolgozásához. Ennek elősegítésére a HUN-REN ÖK szakemberei Szúnyoggyérítés ökológiai alapokon: egy integrált megközelítés címmel szakmai kiadványt és ajánlást is megjelentettek, amelyben összefoglalják a hazai szúnyoggyérítés jelenlegi gyakorlatát, a biológiai védekezési lehetőségeket, a módszerekkel kapcsolatos aktuális kihívásokat és az integrált, ökológiai szemléletű szúnyoggyérítés szakmai ajánlásait.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rossz hír érkezett a szúnyogirtásokról

kutatás

szúnyoggyérítés

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: így járatták csúcsra a bevételi lehetőségeket a foci-vb-n

Szabados Gábor: így járatták csúcsra a bevételi lehetőségeket a foci-vb-n

A dinamikus jegyárazással óriásit nőttek a jegyárbevételek, a tévéjogok ára is megnőtt, különösen a „hidratációs szünetnek” elnevezett kötelező reklámszünet miatt, és a kaotikusnak tűnő reklámtáblás szponzori megjelenésekből is minden morzsát kifacsart a FIFA – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.
Magyar Péter miniszterelnök tusványosi vitára hívta ki Orbán Viktort

Magyar Péter miniszterelnök tusványosi vitára hívta ki Orbán Viktort

Magyar Péter napirend előtt azt mondta: több százmillió forint közpénzt költenek Tusványosra, de sajnos bábszínházat csináltak belőle, már nem valódi viták folynak ott. Hátha Önök rá tudná beszélni Orbán Viktort, hogy kiálljon velem 20 év után egy nyílt vitára Tusványoson – fordult Bóka Jánoshoz.
 

A nagy fordulatok után Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter is felszólalt az Országgyűlésben napirend előtt

Forsthoffer Ágnes megmutatta, milyen luxust utasított vissza – képek

Iskolakezdési támogatás: az adózásáról is volt szó a parlamentben

A kormány változtat a házszabályon

Magyar Péter: „sajnálom, a felelősség engem terhel”

VIDEÓ
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.21. kedd, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Az elmúlt napokban több intenzív orosz csapás is érte az odesszai kikötővárost, 24 órán belül hárman haltak meg a településen. Mihailo Fedorov ukrán védelmi miniszter visszatérhet a védelmi tárca élére, tegnap Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok nyilvánosan is bocsánatot kért a konfliktusuk miatt. A fronton az orosz csapatok Limant, Kosztyantynivkát, Dobropiliját szorongatják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant

Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant

Első pillantásra egyszerűnek tűnik a kérdés, hogy melyek a világ leggazdagabb országai. A válasz azonban attól függ, milyen mutató alapján mérjük a vagyont.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump slaps 50% tariffs on Canada and Carney vows to 'intensify' trade talks

Trump slaps 50% tariffs on Canada and Carney vows to 'intensify' trade talks

The duties mark a major escalation in trade tensions between the North American neighbours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 21. 12:42
Iskolakezdési támogatás: az adózásáról is volt szó a parlamentben
2026. július 21. 12:30
Baj van a röntgennel és a CT-vel a magyar kórházban
×
×