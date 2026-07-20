Megszólalt a Fidesz Polgár Judit döntése után

Bóka János azt írta, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli.

Bejegyzésében hozzátette, „a színjáték további felvonásaiban sem veszünk részt”.

Polgár Judit a Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót.

Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte.

„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – tette hozzá.