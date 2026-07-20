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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megszólalt a Fidesz Polgár Judit döntése után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta – írta hétfő kora este a Fidesz frakcióvezető-helyettese arra reagálva, hogy a nemzetközi nagymester nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót.

Bóka János azt írta, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli.

Bejegyzésében hozzátette, „a színjáték további felvonásaiban sem veszünk részt”.

Polgár Judit a Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót.

Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte.

„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – tette hozzá.

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Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget
Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá.
 

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