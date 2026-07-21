Nem betiltani kéne az Airbnb-zést, hanem szabályozni – Balogh László az Arénában

A rövid távú bérbeadás, az Airbnb-zés most újabb viharokat generál Budapesten Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, aki az InfoRádió Aréna című műsorában bővebben is beszélt arról, hogyan lehet ezzel kalkulálni, hogyan lehetne mederbe terelni úgy, hogy az üzleti modell is valamilyen módon megmenekülhessen.

Mint vázolta, a szolgáltatás valóban okoz konfliktusokat az állandó lakosok és az ingatlanbefektetők vagy a vendégeik között, de most már vannak különböző megoldások:

az első fecske a VI. kerület volt, amely egy népszavazás keretében betiltotta a rövid távú szálláshely-szolgáltatást, bár a közösségi szálláshelyek továbbra is működhetnek

az V. kerület már egy szabályozási tervvel lépett elő

a VIII. kerület a napokban fogadta el a rövid távú szálláshely-korlátozásra vonatkozó terveket

a VII. kerület újra engedélyeztetésre bocsátotta a rövid távú szálláshelyeket tavaly decemberben a társasházak részéről

az I. kerületben választási programpont is volt, hogy szeretnék szabályozni valamilyen módon

a IX. kerületen kívül mindenhol foglalkoznak a kérdéssel a belvárosban.

Emiatt Balogh László szerint valóban nem biztos, hogy megnyugtató a helyzet egy ilyen befektetésen gondolkodó ember vagy cég számára.

A helyi döntések ereje egyébként most még súlytalanabb is a szakértő szerint, mivel 2025-2026-ra Airbnb-moratórium van, vagyis ha valaki vett is volna ingatlant ilyen céllal, nem tud engedélyt kapni az üzemeltetésre.

A világ számos nagyvárosában ez amúgy konfliktusforrás, vezetnek is be korlátozásokat mindenfelé, ugyanakkor a budapesti adatokból Balogh László azt olvassa ki, hogy ezek a szálláshely-kapacitások a budapesti turizmusnak elengedhetetlen részei.

Ez természetesen panaszt okozhat szállodai oldalon is, hogy az emberek tőlük vándorolnak el, de a szakértő szerint mindenkinek van mivel érvelnie, ezért is van szükség „egy nagy társadalmi összehangolásra”.

Az idei turisztikai szezonra egyébként szerinte épp az Airbnb-zők panaszkodnak, de ha sikerül egy területileg egységes szabályozást elfogadni, akkor kiszámítható lesz ennek a turisztikai szegmensnek a világa is, és nem fullad meg a hazai turizmus sem.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, a beszélgetést itt megtekintheti, meghallgathatja.