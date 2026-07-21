Kocsival vették üldözőbe a tolvajokat, többször nekik mentek – aztán jött a meglepetés

A vádirat szerint az 50 éves külföldi származású férfi és 24 éves testvére 2024 augusztusában az éjszakai órákban, egy Mosonmagyaróvár melletti településen közlekedtek az idősebb testvér által vezetett járművel. Az idősebb testvérnek ezen a településen működött vállalkozása, aminek a telephelye is itt volt. Erre a telephelyre korábban már többször betörtek, és a terheltek most is mozgást észleltek a telephely körül, miközben elhaladtak mellette. Próbálták az ismeretleneket elfogni, de ez nem sikerült, azért a járművükkel a környéken a keresésükre indultak.

Ennek során jutottak el egy vasúti átjáróhoz, ahol az öt fiatal sértett egy autóban várakozott, hogy az elhaladó vonat után átkeljenek a vasúti átjárón.

A vádlottak azt gondolták, hogy a sértettek lehetnek a tolvajok. Melléjük álltak, a fiatalabb testvér kiszállt a gépkocsijukból és anyanyelvén, amit a sértettek nem értettek kiabálni kezdett nekik. Egy alkalommal a lehúzott ablakon keresztül a sofőr arcát meg is ütötte.

A sértettek ettől megijedtek, megfordultak, és nagy sebességgel menekülni kezdtek, a terheltek üldözőbe vették őket. Ennek során a járművet vezető, idősebb testvér

több alkalommal is nekiütközött a sértettek járművének.

A sértettek végül egyikük szüleinek házához hajtottak és bemenekültek a házba, és ők is valamint a terheltek is itt várták meg a rendőrség kiérkezését. Végül kiderült, hogy a sértetteknek nincs közük a telephelyen történt lopásokhoz.

Az üldözés közben történt ütközések során az egyik sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség az idősebb testvért közúti veszélyeztetéssel és garázdasággal, a fiatalabb testvért garázdasággal vádolta meg – derült ki a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közléséből.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.