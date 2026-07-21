Baj van a röntgennel és a CT-vel a magyar kórházban

A meghibásodások észlelését követően a betegellátás biztonsága érdekében a kórház azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a meghibásodott berendezéseket a lehető legrövidebb időn belül megjavítsák. A szervizigény jelentése és a betegutak átszervezése megtörtént – írták. A közleményben hangsúlyozták, hogy

a sürgős röntgen- és CT-vizsgálatok elvégzése megoldott a kórházban.

A súlyosan sérült betegeket az előre egyeztetett betegutak szerint, az Országos Mentőszolgálattal és a fogadó intézményekkel együttműködve szükség esetén más egészségügyi intézményekben látják el.

Egyes előre tervezett vizsgálatokat későbbi időpontban, vagy más kórházban végeznek, az érintett betegeket értesítik a változásokról – jelezték.