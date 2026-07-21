Sétáló gyalogost gázolt egy e-rolleres a Balaton partján, súlyos sérülés lett belőle – képek

Az asszony súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett, a mentők mindkettőjüket kórházba vitték. Mint a Somogy megyei rendőrség kiemeli, nem magában az e-roller a veszélyes, hanem annak használati módja, a környezet és a felelőtlen viselkedés teszi azzá.
Az elszenvedett vagy okozott súlyos sérülések veszélyéről az Infostart is többször beszámolt, írtunk az ezekre vonatkozó korlátozások lehetőségéről is. Emiatt figyelmeztet most a rendőrség is.
„Az elektromos kétkerekűek egyre népszerűbbek, különösen a fiatalok körében. Sokan azonban
nincsenek tisztában a szabályokkal, vagy szándékosan megszegik azokat”
– olvasható a rendőrségi bejegyzésben.
Számos tanácsot is adtak a szülőknek és a fiataloknak.
- Szülői felelősség: „Kérjük a szülőket, hogy ne engedjék kiskorú gyermekeiknek az ilyen nagy teljesítményű járművek használatát, ha nincsenek tisztában a KRESZ legalapvetőbb rendelkezéseivel” – olvasható.
- Zéró tolerancia a rolleren is: Elektromos rollerrel közlekedve is szigorúan tilos alkoholt fogyasztani. Az ittas vezetés a véralkoholszint mértékétől függően akár büntetőeljárást is vonhat maga után.
- Fókuszálj az útra! A rollerezés közbeni zenehallgatás és telefonozás életveszélyes. Elvonja a figyelmet, így képtelenség időben reagálni a váratlan, veszélyes szituációkra.
- A legvédtelenebb a forgalomban: „A rollereken nincsenek karosszériaelemek vagy légzsákok, amelyek megvédenének egy ütközésnél. Egy esetleges esésnél a tested közvetlen fizikai behatásnak van kitéve. Használj mindig élénk színű bukósisakot és védőruhát! Ezek nemcsak láthatóvá tesznek a forgalomban, de egy baleset során a súlyos sérülések kockázatát is jelentősen csökkentik” – írta a rendőrség.