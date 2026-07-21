Sétáló gyalogost gázolt egy e-rolleres a Balaton partján, súlyos sérülés lett belőle – képek

Az asszony súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett, a mentők mindkettőjüket kórházba vitték. Mint a Somogy megyei rendőrség kiemeli, nem magában az e-roller a veszélyes, hanem annak használati módja, a környezet és a felelőtlen viselkedés teszi azzá.

Az elszenvedett vagy okozott súlyos sérülések veszélyéről az Infostart is többször beszámolt, írtunk az ezekre vonatkozó korlátozások lehetőségéről is. Emiatt figyelmeztet most a rendőrség is.

„Az elektromos kétkerekűek egyre népszerűbbek, különösen a fiatalok körében. Sokan azonban

nincsenek tisztában a szabályokkal, vagy szándékosan megszegik azokat”

– olvasható a rendőrségi bejegyzésben.

Számos tanácsot is adtak a szülőknek és a fiataloknak.