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Felhős égbolt, naplemente és pirosan világító viharjelző lámpa a fonyódi móló közeléből fotózva 2020. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/Varga György

Nem vették komolyan a viharjelzést, meg is történt a baj a Balatonnál

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A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait péntek és vasárnap között 18 alkalommal riasztották, 27 embert kellett kimenteniük a Balatonból – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, a vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott SUP-osoknak, szörfdeszkásoknak, valamint homokpadra futott, felborult vagy műszaki hibás vitorlások utasainak segítettek, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre.

Egy 50 éves férfi a viharjelzés ellenére matraccal ment fürdeni és elsodródott, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, változékony időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével) – olvasható a közleményben.

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