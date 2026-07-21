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Kapu Tibor kutatóűrhajós a Kolozsvári Magyar Napok pódiumbeszélgetésén 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Kiss Gábor

Kapu Tibor fejet hajtott Polgár Judit tette előtt

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A kutatóűrhajós szerint mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban.

Ismét megszólalt a Facebook-oldalán Kapu Tibor, a Nemzetközi Űrállomást is megjárt kutatóűrhajós.

„Legutóbb április 12-én, az űrhajózás világnapján szólaltam meg itt. Ha van még legalább ekkora évforduló az emberes űrrepülés történetében, akkor az a mai: 1969-ben ezen a napon történt a holdra szállás. Ahogy ma megtanultam, éppen ma van a sakk világnapja is. Ironikus” – írta hétfő este.

A Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése körül kialakult helyzetről – a nemzetközi sakk nagymester visszautasította Magyar Péter ajánlatát, a miniszterelnök pedig közölte, hogy a hibákért a felelősség kizárólag őt terheli – így fogalmazott: „A mai nap rengeteg tanulsággal szolgál számomra. Vezérelheti az embert a jóakarat és a színtiszta logika, de van, hogy nagyszerű dolgokhoz ezek önmagukban nem elegendők. Van, hogy megfontoltságra és összetartásra is szükség van. És van, hogy ezek hiányában rendkívüli értéket veszítünk”.

Kapu Tibor kifejtette: „Oly sok indokból hajtok fejet Polgár Judit előtt: az évtizedeken át tartó világklasszis teljesítményéért, a kitartásáért, a Nobel-díjasokat megszégyenítő intelligenciájáért, a pártatlanságáért. És azért a hihetetlen méltóságért is, amellyel a mai, lehetetlenül méltatlan helyzetet kezelte.”

Kevesen tudják, milyen érzés nemzetközi porondon képviselni egy országot. Milyen égető érzés a rengeteg figyelő szempár, és milyen hatalmas teher egyedüliként odaállni a magyar zászló mellé. Egy köztársasági elnöknek ezt is tudnia kell. Juditnak ezt pedig már nem kell megtanítani – hangsúlyozta a kutatóűrhajós.

„Azt hiszem, ma mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban: nem vigyáztunk a királynőre” – írta.

Mint ismert, Sulyok Tamás utódjaként az új Alkotmány elfogadásáig ideiglenes köztársasági elnök fogja betölteni ezt a tisztséget. Kritikák szerint bár a kormány széles körű egyeztetést ígért, egy nappal később már jelöltet mutatott be.

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