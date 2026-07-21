IMF-verdikt az újabb óriási pénzösszeg előtt Ukrajnáról: „nagyjából kielégítő”

A dokumentum rámutatott, hogy a háború sújtotta országnak megajánlott négyéves, 8,1 milliárd dolláros IMF-hitelprogram keretében a mostani döntéssel 2,2 milliárd dollárra nőtt a tényleges kifizetés.

A sikeresen záródott felülvizsgálat kulcsfontosságú Ukrajna számára, mivel az ország a gazdasági stabilitás fenntartásáért és a reformok előmozdításáért küzd, miközben fokozódnak az infrastruktúrája elleni orosz támadások.

Az IMF szerint Ukrajna az orosz háború ellenére is megőrizte makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, ugyanakkor a gazdasági kilátások gyengültek nagyrészt a kritikus infrastruktúrák elleni intenzívebb támadások és a közel-keleti háború továbbgyűrűző hatásai miatt.

Az IMF szerint a program teljesítése „nagyjából kielégítő” volt, a reformok végrehajtása lelassult, számos strukturális referenciaértéket késve vagy nem teljesítettek.