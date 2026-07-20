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Rodri, a spanyol futballválogatott csapatkapitánya a trófeát fogja, a balján Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány, amint a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon gyõztes spanyol válogatott hazaér a madridi Barajas repülõtérre 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a vb döntõjében a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/J. J. Guillen

Királyi fogadás és milliós ünneplés várta a világbajnokokat – képek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Győzelmi körúttal ünnepli világbajnoki győzelmét a spanyol labdarúgó válogatott Madridban hétfő este.

A New York-i döntőről hazaérkezett csapat nyitott tetejű autóbusszal halad át a belvároson, az előzetesen ismertetett, és lezárt útvonal mentén szurkolók végeláthatatlan tömege várakozik órák óta, hogy üdvözölje a bajnokokat. A főváros központjának fogalmát lényegében megbénította a felvonulás.

A menet úti célja a városközpontban található Cibeles tér, ahol a délelőtt felépített színpadon koncertekkel zárul majd az ünneplés.

Madrid, 2026. július 20. Rodri spanyol csapatkapitány (b2), Leonóra, Asztúria hercegnõje, trónörökös (b3), VI. Fülöp spanyol király (k), a felesége, Letizia királyné (j3), Zsófia infánsnõ (j2) és Rafael Louzan, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség elnöke (j), amint a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott bemutatja a trófeát a spanyol királyi családnak a madridi Zarzuela-palotánál 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. MTI/EPA/EFE/Daniel González
Madrid, 2026. július 20. Rodri spanyol csapatkapitány (b2), Leonóra, Asztúria hercegnõje, trónörökös (b3), VI. Fülöp spanyol király (k), a felesége, Letizia királyné (j3), Zsófia infánsnõ (j2) és Rafael Louzan, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség elnöke (j), amint a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott bemutatja a trófeát a spanyol királyi családnak a madridi Zarzuela-palotánál 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. MTI/EPA/EFE/Daniel González

A válogatottat délután a királyi család fogadta. A Zarzuela-palota kertjében rögtönzött ünnepségen a személyzet, köztük a királyi gárda tagjai is részt vettek, és „Bajnokok, bajnokok!” skandálással fogadták a csapatot.

VI. Fülöp király gratuláló beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszeiának nevezte a győzelmet.

Kiemelte a csapat egységét és önzetlenségét, és méltatta a kitartást és szívósságot, amellyel a válogatott megnyerte a bajnokságot egész Spanyolország számára.

„Egységes csapatként álltatok ki, szolidaritást és nagylelkűséget mutattatok, és bátorsággal győztetek, örökké viselni fogjátok ezt a két csillagot” – fogalmazott az uralkodó, aki emlékeztetett arra is, hogy a spanyol női futballválogatott is világbajnok 2023 óta.

Az ünneplés hivatalos része ezután a spanyol kormány székhelyén, a Moncloa-palotában folytatódott. A komplexum kertjében az ott dolgozók és családtagjaik, valamint szurkolók csoportja köszöntötte a bajnok csapatot.

Madrid, 2026. július 20. A világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott nyitott tetejû autóbuszon diadalmenetben hajtat végig Madrid utcáin 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. A felirat jelentése: a csillagok együtt ragyognak. MTI/AP/Europa Press/César Vallejo
Madrid, 2026. július 20. A világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott nyitott tetejû autóbuszon diadalmenetben hajtat végig Madrid utcáin 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. A felirat jelentése: a csillagok együtt ragyognak. MTI/AP/Europa Press/César Vallejo

„Hatalmas köszönet illeti a válogatottat, először is a játékért, majd az erőfeszítésért, végül pedig azért, mert bebizonyította Luis Aragonés mondásának igazságát: a döntőket nem csupán játsszák, hanem megnyerik” – hangsúlyozta Pedro Sánchez miniszterelnök.

Beszédét azzal zárta, hogy a következő, 2030-as világbajnokság házigazdája Spanyolország lesz Portugáliával és Marokkóval közösen, ahol a válogatott megvédheti most megszerzett bajnoki címét.

„Büszkeség forrása egy csodálatos országot képviselni, nagyon boldogok vagyunk, de minden könnyebb, ha egy ilyen labdarúgó csapata van az embernek” – mondta Luis de la Fuente, a válogatott szövetségi kapitánya.

Madrid, 2026. július 20. A világbajnok spanyol labdarúgó-válogatottat várják szurkolók Madridban 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. MTI/EPA/EFE/Borja Sanchez-Trillo
Madrid, 2026. július 20. A világbajnok spanyol labdarúgó-válogatottat várják szurkolók Madridban 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. MTI/EPA/EFE/Borja Sanchez-Trillo

A madridi önkormányzat számos emlékművet spanyol és sárga nemzeti színekkel világít meg ezen az éjszakán a győzelem tiszteletére. Előzetes becslések szerint akár egymillió ember is ünnepelhet a fővárosi utcákon.

Madrid, 2026. július 20. A csapatkapitány Rodri fogja a trófeát, amint a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott nyitott tetejû autóbuszon diadalmenetben hajtat végig Madrid utcáin 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. MTI/EPA/EFE/Ballesteros
Madrid, 2026. július 20. A csapatkapitány Rodri fogja a trófeát, amint a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott nyitott tetejû autóbuszon diadalmenetben hajtat végig Madrid utcáin 2026. július 20-án. Spanyolország az elõzõ nap hosszabbításban 1-0-ra gyõzött Argentína ellen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjében. MTI/EPA/EFE/Ballesteros
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