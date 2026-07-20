Királyi fogadás és milliós ünneplés várta a világbajnokokat – képek

A New York-i döntőről hazaérkezett csapat nyitott tetejű autóbusszal halad át a belvároson, az előzetesen ismertetett, és lezárt útvonal mentén szurkolók végeláthatatlan tömege várakozik órák óta, hogy üdvözölje a bajnokokat. A főváros központjának fogalmát lényegében megbénította a felvonulás.
A menet úti célja a városközpontban található Cibeles tér, ahol a délelőtt felépített színpadon koncertekkel zárul majd az ünneplés.
A válogatottat délután a királyi család fogadta. A Zarzuela-palota kertjében rögtönzött ünnepségen a személyzet, köztük a királyi gárda tagjai is részt vettek, és „Bajnokok, bajnokok!” skandálással fogadták a csapatot.
VI. Fülöp király gratuláló beszédében epikus diadalnak, igazi odüsszeiának nevezte a győzelmet.
Kiemelte a csapat egységét és önzetlenségét, és méltatta a kitartást és szívósságot, amellyel a válogatott megnyerte a bajnokságot egész Spanyolország számára.
„Egységes csapatként álltatok ki, szolidaritást és nagylelkűséget mutattatok, és bátorsággal győztetek, örökké viselni fogjátok ezt a két csillagot” – fogalmazott az uralkodó, aki emlékeztetett arra is, hogy a spanyol női futballválogatott is világbajnok 2023 óta.
Az ünneplés hivatalos része ezután a spanyol kormány székhelyén, a Moncloa-palotában folytatódott. A komplexum kertjében az ott dolgozók és családtagjaik, valamint szurkolók csoportja köszöntötte a bajnok csapatot.
„Hatalmas köszönet illeti a válogatottat, először is a játékért, majd az erőfeszítésért, végül pedig azért, mert bebizonyította Luis Aragonés mondásának igazságát: a döntőket nem csupán játsszák, hanem megnyerik” – hangsúlyozta Pedro Sánchez miniszterelnök.
Beszédét azzal zárta, hogy a következő, 2030-as világbajnokság házigazdája Spanyolország lesz Portugáliával és Marokkóval közösen, ahol a válogatott megvédheti most megszerzett bajnoki címét.
„Büszkeség forrása egy csodálatos országot képviselni, nagyon boldogok vagyunk, de minden könnyebb, ha egy ilyen labdarúgó csapata van az embernek” – mondta Luis de la Fuente, a válogatott szövetségi kapitánya.
A madridi önkormányzat számos emlékművet spanyol és sárga nemzeti színekkel világít meg ezen az éjszakán a győzelem tiszteletére. Előzetes becslések szerint akár egymillió ember is ünnepelhet a fővárosi utcákon.