Reagált a KDNP Polgár Judit bejelentésére

Rétvári Bence hétfőn Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, a korábbi elnök erőszakos eltávolítása, Magyar Péter erőszakos stílusa nemhiába riaszt meg sokakat.

A társadalmi egyeztetés komédiába fullasztása csak tovább csorbította az egész eljárás hitelét – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus.

Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra.

Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte.

„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – tette hozzá.