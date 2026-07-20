A Tisza-frakció közölte, kit lát a legalkalmasabb államfőjelöltnek

Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk

Először beszélt Sulyok Tamás államfői mandátumának megszűnése óta a parlamentben a kormányfő, aki „Az igazi magyar érdek” címmel szólalt fel napirend előtt. Ősszel megindul az alkotmányozási folyamat, de előtte most egy átmeneti köztársasági elnököt kell választani – mondta Magyar Péter, aki arról is beszélt: vizsgálni fogják Szijjártó Péter és a BYD-nek juttatott állami százmilliárdok történetét. Hangsúlyozta: adókat törölnek el, és kétszeresére emelik a nagy szennyező cégekre kiróható bírságokat.