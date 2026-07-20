A Tisza-frakció közölte, kit lát a legalkalmasabb államfőjelöltnek

Bujdosó Andrea beszédében úgy fogalmazott: egy államfőnek három tulajdonságra – méltóságra, integritásra, empátiára – van szüksége.
Jelezte, hogy a Tisza frakciója hosszan egyeztetett a köztársaságielnök-választásról, és egyhangúlag arra az álláspontra jutott, hogy Polgár Judit mindezekkel a jellemvonásokkal bír, egy hazaszerető, tisztességes, empatikus, bátor, a szakmájában kiemelkedő és elhivatott ember, aki képes kifejezni a nemzet egységét.
A végső döntést a Tisza-képviselőcsoport a következő frakcióülésen hozza meg
– fűzte hozzá Bujdosó Andrea.