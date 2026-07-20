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Polgár Judit nemzetközi sakknagymester, a fesztivál megálmodója a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Four Seasons Hotelben 2025. szeptember 16-án. A 11. Polgár Judit Világsakkfesztivált szeptember 30-án rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. A fesztiválon bemutatkozik a Rubiksakk, egy olyan vegyes páros csapatjáték, ami a sakk stratégiai elemeit ötvözi a Rubik-kocka logikai kihívásaival.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A Tisza-frakció közölte, kit lát a legalkalmasabb államfőjelöltnek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Tisza-frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársaságielnök-jelölt – mondta Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben hétfőn.

Bujdosó Andrea beszédében úgy fogalmazott: egy államfőnek három tulajdonságra – méltóságra, integritásra, empátiára – van szüksége.

Jelezte, hogy a Tisza frakciója hosszan egyeztetett a köztársaságielnök-választásról, és egyhangúlag arra az álláspontra jutott, hogy Polgár Judit mindezekkel a jellemvonásokkal bír, egy hazaszerető, tisztességes, empatikus, bátor, a szakmájában kiemelkedő és elhivatott ember, aki képes kifejezni a nemzet egységét.

A végső döntést a Tisza-képviselőcsoport a következő frakcióülésen hozza meg

– fűzte hozzá Bujdosó Andrea.

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