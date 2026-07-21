Ezért bojkottoltálta az UEFA elnöke a világbajnoki döntőt

A szlovén sportvezető ott volt Mexikóvárosban a nyitómérkőzésen, ám a vasárnapi, New Jersey-i útról már lemondott a labdarúgás világszervezetének számos döntése miatt.

Az UEFA korábban élesen reagált arra, hogy Folarin Balogun amerikai csatár megúszta a tényleges eltiltást Donald Trump amerikai elnök közbelépését követően. Ez kulcsfontosságú tényező volt Čeferin döntésében, hogy ne utazzon el a döntőre.

Az UEFA már akkor bírálta a FIFA döntését, amelyet „példátlannak, érthetetlennek és indokolatlannak” nevezett. „Amikor a szabályok érvényesülését már nem garantálják azok őrzői, veszélybe kerül a játék tisztasága, és csorbul a verseny hitelessége” – állt az UEFA közleményében.

Čeferin határozottan ellenzi Gianni Infantino FIFA-elnök számos egyéb kezdeményezését is, beleértve a félidei show-műsorokat; ezeket nem vezetik be sem a Bajnokok Ligájában, sem az Európa-bajnokságon.

Nem pártolja a 64 csapatos világbajnokság ötletét, amelynek lehetőségét Infantino a torna során felvetette.

Miután a torna kezdete előtt megtagadták Omar Artan játékvezető belépését az Egyesült Államokba, az UEFA felkérte a szomáliai bírót, hogy vezesse a Paris Saint-Germain és az Aston Villa közötti Szuperkupa-mérkőzést augusztus 12-én.

A magas jegyárak szintén vitákat váltottak ki az UEFA-n belül.

„Az UEFA lényegében befagyasztja a jegyárakat a 2028-as Európa-bajnokságra; ez azt jelenti, hogy a szurkolók fejenként öt jegyet vásárolhatnak azon az áron, amennyibe egyetlen parkolóhely került egy amerikai világbajnoki stadionban ezen a nyáron” – írta korábban a BBC.

Az UEFA-nál utasították a videóbírókat, hogy az új, téves személyazonosságra vonatkozó protokoll keretében ne vizsgálják a színészkedést – ahogyan azt a FIFA tette a világbajnokságon. Ez vezetett ahhoz, hogy az argentinok elleni negyeddöntőben kiállították Breel Embolót, a svájci válogatott csatárát.

Az UEFA versenysorozataiban nem jár majd piros lap azoknak a játékosoknak, akik az ellenféllel való szóváltás közben eltakarják a szájukat.

Ez a szabálymódosítás Infantino FIFA-elnök ötlete volt; olyan megoldást keresett, amely „elrettentő hatással” bír a világbajnokságon.

A paraguayi Miguel Almirón volt az első játékos, akit kiállítottak a Törökország elleni csoportmérkőzésen. Később az ecuadori Piero Hincapié kapott piros lapot a társházigazda Mexikó elleni nyolcaddöntőben, amely csapata kiesését jelentette.