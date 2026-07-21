Rossz hír a türelmetlen autósoknak

Randa Herzallah, az angliai Warwicki Egyetem alkalmazott matematikusa szerint a forgalom összetett rendszerként működik, amelyben minden sávváltás reakciókat vált ki a környező járművekből – írja a The Conversation cikkét idézve a vezess.hu.

Az apró fékezések hullámszerűen terjednek tovább, és akár úgynevezett fantomdugókat is kialakíthatnak, vagyis olyan torlódásokat, amelyeknek nincs egyértelmű kiváltó okuk.

A szakember szerint a torlódások csökkentéséhez három alapvető szabályt érdemes betartani: