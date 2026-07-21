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Forgalmi dugó egy autópályán.
Nyitókép: Getty Images/ollo

Rossz hír a türelmetlen autósoknak

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Egy matematikus szerint nem éri meg a sávok között cikázni a forgalmi dugókban, mert bár egyes autósok rövid távon minimális előnyhöz juthatnak, összességében csak lassítják a forgalmat.

Randa Herzallah, az angliai Warwicki Egyetem alkalmazott matematikusa szerint a forgalom összetett rendszerként működik, amelyben minden sávváltás reakciókat vált ki a környező járművekből – írja a The Conversation cikkét idézve a vezess.hu.

Az apró fékezések hullámszerűen terjednek tovább, és akár úgynevezett fantomdugókat is kialakíthatnak, vagyis olyan torlódásokat, amelyeknek nincs egyértelmű kiváltó okuk.

A szakember szerint a torlódások csökkentéséhez három alapvető szabályt érdemes betartani:

  • megfelelő követési távolságot kell tartani,
  • kerülni kell a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket, valamint
  • nem érdemes folyamatosan a gyorsabbnak tűnő sávba átsorolni.
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közlekedés

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