Jó hír az állatbarátoknak, kiírták az új pályázatot

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést - írták. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az allatvedelem@kozosugyunkazallatvedelem.hu címen, emellett

mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni

a kozosugyunkazallatvedelem.hu oldalon.

A közlemény szerint a készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy hűsítő fekhelyet, párásító rendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat.

A pályázatok elbírálása folyamatos, hiánypótlásra egyszer adnak lehetőséget. A csomagokat a jelentkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló keret és készlet kimerüléséig osztják szét. A tartós használatra szánt eszközöket a nyertes szervezetnek két évig állatvédelmi célra kell használniuk.

A tárcavezető a közösségi oldalán is beszélt a hőség idején indokolt intézkedésekről. Gajdos László videóüzenetben kért mindenkit, hogy az állatait tartsa árnyékban, és lehetőség szerint biztosítson számukra medencét is kánikula idején.