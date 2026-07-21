ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.23
usd:
315.36
bux:
144422.83
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Veronika, az Etyeki Állatvédő Egyesület menhelyén élő, örökbefogadható kutya 2021. április 19-én. Ezen a napon a menhely területén tartott sajtótájékoztatón meghirdették a Magyar falu program felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programját. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására falvak önkormányzatai számára.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Jó hír az állatbarátoknak, kiírták az új pályázatot

Infostart / MTI

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Programot.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést - írták. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az allatvedelem@kozosugyunkazallatvedelem.hu címen, emellett

mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni

a kozosugyunkazallatvedelem.hu oldalon.

A közlemény szerint a készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy hűsítő fekhelyet, párásító rendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat.

A pályázatok elbírálása folyamatos, hiánypótlásra egyszer adnak lehetőséget. A csomagokat a jelentkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló keret és készlet kimerüléséig osztják szét. A tartós használatra szánt eszközöket a nyertes szervezetnek két évig állatvédelmi célra kell használniuk.

A tárcavezető a közösségi oldalán is beszélt a hőség idején indokolt intézkedésekről. Gajdos László videóüzenetben kért mindenkit, hogy az állatait tartsa árnyékban, és lehetőség szerint biztosítson számukra medencét is kánikula idején.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jó hír az állatbarátoknak, kiírták az új pályázatot

állatvédő szervezetek

gajdos lászló

élő környezetért felelős miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: így járatták csúcsra a bevételi lehetőségeket a foci-vb-n

Szabados Gábor: így járatták csúcsra a bevételi lehetőségeket a foci-vb-n

A dinamikus jegyárazással óriásit nőttek a jegyárbevételek, a tévéjogok ára is megnőtt, különösen a „hidratációs szünetnek” elnevezett kötelező reklámszünet miatt, és a kaotikusnak tűnő reklámtáblás szponzori megjelenésekből is minden morzsát kifacsart a FIFA – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.
Magyar Péter miniszterelnök tusványosi vitára hívta ki Orbán Viktort

Magyar Péter miniszterelnök tusványosi vitára hívta ki Orbán Viktort

Magyar Péter napirend előtt azt mondta: több százmillió forint közpénzt költenek Tusványosra, de sajnos bábszínházat csináltak belőle, már nem valódi viták folynak ott. Hátha Önök rá tudná beszélni Orbán Viktort, hogy kiálljon velem 20 év után egy nyílt vitára Tusványoson – fordult Bóka Jánoshoz.
 

A nagy fordulatok után Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter is felszólalt az Országgyűlésben napirend előtt

Forsthoffer Ágnes megmutatta, milyen luxust utasított vissza – képek

Érkezhetnek a százezer forintok

A kormány változtat a házszabályon

Magyar Péter: „sajnálom, a felelősség engem terhel”

VIDEÓ
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.21. kedd, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ralizik az OTP a Luminor-felvásárlás hírére

Ralizik az OTP a Luminor-felvásárlás hírére

Ma is elsősorban az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők világszerte, illetve a felpörgő második negyedéves gyorsjelentési szezon mozgatja még a tőzsdéket. Ázsiában felemás kereskedést láthattunk, Európában egyelőre pozitív a kép. A magyar tőzsde az OTP-nek köszönhetően felülteljesít; a társaság megállapodást írt alá a Luminor megvásárlásáról, amely a Balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kilőtt az OTP a felvásárlás után: nagyot kaszálhatott, akinek itt van a pénze

Kilőtt az OTP a felvásárlás után: nagyot kaszálhatott, akinek itt van a pénze

A hétfő esti, felvásárlásról bejelentésre a részvénypiac kedd reggel azonnal 2,2 százalékos árfolyam-emelkedéssel reagált.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump slaps 50% tariffs on Canada and Carney vows to 'intensify' trade talks

Trump slaps 50% tariffs on Canada and Carney vows to 'intensify' trade talks

The duties mark a major escalation in trade tensions between the North American neighbours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 21. 11:54
Forsthoffer Ágnes megmutatta, milyen luxust utasított vissza – képek
2026. július 21. 10:55
Három éve figyelmeztette a NAV a revolutosokat, most elkezdték leemelni a pénzeket
×
×