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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Figyelmeztetést adott ki a BKK

Infostart / MTI

Rendezvény miatt változik a közlekedés kedd este a Puskás Aréna környékén.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint várhatóan 18.00 és 23.30 között lezárják a Dózsa György utat a Verseny utca és a Kerepesi út között, valamint a Verseny utcát, 22.30 és 23.30 között pedig a Stefánia utat és az Ifjúság útját. A lezárások miatt változik a 30-as, a 95-ös, 130-as, 195-ös autóbuszok, valamint a 75-ös és a 77-es trolibuszok útvonala.

Az arénánál a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, hogy az érkezők használják a közösségi közlekedést. Az eljutás megkönnyítése érdekében a megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es és az M4-es metró, az 1-es villamos, továbbá a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll 17 órától a Reiner Frigyes park és a Thököly út / Stefánia út megállóhelyen - írták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

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