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Ha nem kapnak releváns ajánlatot, fájdalmas sztrájkba kezdenek az IKEA dolgozói

Infostart / InfoRádió

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke szerint csak akkor lehet szó az IKEA által július 29-re meghirdetett egyeztetésről, ha a cég július 26-a éjfélig valamiféle bérfejlesztési ajánlatot letesz az asztalra. Különben nincs értelme tárgyalóasztalhoz ülni – mondta az InfoRádióban Karsai Zoltán.

Az IKEA már 36 éve működő magyarországi cégénél az év elejétől vált egyre feszültebbé a hangulat, miután arról érkezetek hírek, hogy idén egyáltalán nem lesz béremelés, majd pedig, hogy csak később, az év folyamán. Több tárgyalási kör után végül kaptak béremelési ajánlatot, amivel azonban a dolgozók nem voltak elégedettek, további 6 százalékot követeltek. Ezt nem tartotta elfogadhatónak a vállalat, ezért júliusban többször is sztrájkoltak a dolgozók. Az IKEA korábban azt közölte, hogy jelenleg nem tudnak eleget tenni egy újabb, nem tervezett béremelési követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását. Végül a demonstrációk hatására a cég július 29-re egyeztetést hirdetett meg.

A szakszervezetek visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, ha lesz értelme – mondta az InfoRádióban Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Az ajánlatra elmondása szerint azt válaszolták, hogy július 26-ig várnak egy írásos „érdemi ajánlatot”, amiről 29-én tárgyalhatnak. Kitartanak az emelési igényük mellett, de az elnök megjegyezte, hogy az IKEA részéről semmilyen ellenajánlat nem érkezett, alacsonyabb mértékű sem.

„Se 4, se 3, se 2, se 5, úgyhogy valamilyen ajánlat érkezzen, és akkor arról elkezdünk beszélgetni. Nyilván a célunk a 6 százalékos emelés” – mondta.

Az IKEA korábban az MTI megkeresésére azt írta: tiszteletben tartja a dolgozók jogait, ugyanakkor 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint másfél milliárd forintot. Egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó (ez augusztus 31-ig tart) egyszeri kifizetésre irányuló követelést pedig nem tudnak teljesíteni.

Másképp látja mindezt a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, aki szerint az előző mérlegben is volt 3,6 milliárd forintos profit. „Ez az üzleti eredmény, és ezt kell veszélyeztetni – ebből valamennyit, adott esetben 180 milliót, oda kellett volna adni a dolgozóknak, azt gondolom, hogy ennek bele kellett volna férnie” – fogalmazott.

A két és két és fél órás figyelmeztető sztrájkok után a múlt héten szerdán 20.30-tól csütörtökön 15 óráig folytatták a munkabeszüntetést, amelyben a logisztikai és az áruházi dolgozók is részt vettek – emlékeztetett Karsai Zoltán.

„Az eddigi sztrájkoknál nem az volt a célunk, hogy a számukra legfájdalmasabb, legforgalmasabb időszakokban a legnagyobb anyagi kárt okozzuk, hanem csak azt akartuk megmutatni, hogy hány munkavállaló elégedetlen. Most adunk nekik egy 7 napos türelmi időt, gondolják át ezt a helyzetet, de utána, ha nem tudunk megállapodni, akkor célzott sztrájkkal fogjuk folytatni. Meg fogjuk nézni, hogy melyik az a nap, melyik az a műszak – egész napra meg fogunk állni, ha így folytatódik, ha nem kapunk releváns ajánlatot” – szögezte le a szakszervezeti elnök.

Karsai Zoltán elmondta még: az elmúlt évek bérfejlesztésével az a legnagyobb probléma, hogy az tisztán teljesítményalapú volt, és nem követte az inflációt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Ha nem kapnak releváns ajánlatot, fájdalmas sztrájkba kezdenek az IKEA dolgozói

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